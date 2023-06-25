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Резников допустил переломный момент в конфликте с Россией в этом году

Министр обороны Украины заявил о переломном моменте в конфликте с Россией в этом году
Переломный момент в конфликте между Россией и Украиной будет в этом году, считает министр обороны последней Резников. Киев с начала июня ведет контрнаступление, Москва называет его безуспешным
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В этом году в конфликте России и Украины настанет «переломный момент» (game changer в оригинале), заявил в интервью Fox News министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, все, что пока делала Украина в рамках контрнаступления, — это «подготовительная операция». Резников признал, что Москва создала «очень сильные оборонительные рубежи», Киев в ходе боевых действий ведет себя осторожно, чтобы беречь жизни военных. Пока ожидания от украинского наступления были завышены, сказал министр.

Он также подчеркнул, что Украина не пойдет на переговоры с Россией, пока та не уйдет с украинских территорий. Москва не раз отмечала, что Киеву нужно признать существующие «реалии» и присоединение к России новых регионов, чтобы начать диалог.

Как заявлял президент Владимир Путин, украинское контрнаступление идет с 4 июня. 22-го на совещании Совета безопасности его секретарь Николай Патрушев сообщил, что ВСУ в ходе наступательных действий потеряли около 13 тыс. человек, почти 250 танков, более 260 беспилотников, десять истребителей, четыре вертолета, более 40 ракетных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и много другой техники.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак украинских военных на различных направлениях. В сводке к 25 июня ведомство заявило, что ВСУ предпринимали попытки наступать на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях, было совершено более 20 атак.

В районе Артемовска (укр. Бахмут) было отражено десять атак; еще четыре — в районе Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Первомайского в ДНР. Также четыре атаки были пресечены на краснолиманском направлении на территории ДНР и ЛНР. В районе Времевского выступа (на стыке Донецкой республики и Запорожской области) было отражено две атаки, еще одну пресекли в самой Запорожской области.

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