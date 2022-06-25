Минобороны узнало об отказе батальона ВСУ из Львова ехать в Донбасс

Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Военнослужащие батальона территориальной обороны, расположенного во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе, заявил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения», — сказал генерал-лейтенант.

До этого, 22 июня, российское ведомство сообщало, что бойцы 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся вблизи Горского, Подлесного и Врубовки под Луганском, отказались выполнять приказы после того, как подразделение потеряло более 60% личного состава.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

С начала военной спецоперации на Украине российское Минобороны неоднократно сообщало о случаях дезертирства военных ВСУ. С середины апреля российское военное ведомство начало публиковать списки с персональными данными погибших украинских военнослужащих с датами рождения, званиями, обстоятельствами и местами получения смертельных ранений.

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1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». 10 июня советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк сообщил, что число убитых составляет от 100 до 200 человек, такие потери, по его словам, связаны с отсутствием паритета между военными возможностями Москвы и Киева.

В российском Минобороны в конце марта утверждали, что погибли 14 тыс. украинских военных, еще 16 тыс. человек ранены, больны или временно утратили боеспособность. О потерях российской стороны военное ведомство в последний раз сообщало 25 марта. Тогда в министерстве заявили о 1351 погибшем и 3825 раненых.