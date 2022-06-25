Минобороны узнало об отказе батальона ВСУ из Львова ехать в Донбасс

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Альфа-дети впитывают знания, как губки: как правильно их обучать Совместный проект, 14:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:08
Главком ВСУ сообщил, что РСЗО HIMARS уже ведут бои в Донбассе Политика, 14:06
Джонсон призвал не подталкивать Украину к «худому миру» Политика, 14:00
В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Спорт, 13:54
Российские дзюдоисты победили на первом с марта международном турнире Спорт, 13:32
Минобороны узнало об отказе батальона ВСУ из Львова ехать в Донбасс Политика, 13:30
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 13:29
В «Шерифе» отреагировали на запрет УЕФА проводить еврокубки в Тирасполе Спорт, 13:28
Патриарх Кирилл объяснил падение во время литургии законами физики Общество, 13:18
FT узнала о запросах «кочевников» из России о бизнесе в Южной Америке Бизнес, 13:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:09
Патриарх Кирилл упал во время литургии в Новороссийске Общество, 12:57
Медведев пожелал Молдавии «насладиться санкциями» до вступления в ЕС Политика, 12:54

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  

Минобороны узнало об отказе батальона ВСУ из Львова ехать в Донбасс

Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Военнослужащие батальона территориальной обороны, расположенного во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе, заявил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения», — сказал генерал-лейтенант.

До этого, 22 июня, российское ведомство сообщало, что бойцы 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся вблизи Горского, Подлесного и Врубовки под Луганском, отказались выполнять приказы после того, как подразделение потеряло более 60% личного состава.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны назвало число дезертировавших военных Нацгвардии Украины
Политика
Фото:Vincenzo Circosta / Keystone Press Agency / Global Look Press

С начала военной спецоперации на Украине российское Минобороны неоднократно сообщало о случаях дезертирства военных ВСУ. С середины апреля российское военное ведомство начало публиковать списки с персональными данными погибших украинских военнослужащих с датами рождения, званиями, обстоятельствами и местами получения смертельных ранений.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов
Инструкции
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Как сэкономить на налогах с помощью интеллектуальной собственности
Инструкции
Pro
46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона
Саммари

1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». 10 июня советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк сообщил, что число убитых составляет от 100 до 200 человек, такие потери, по его словам, связаны с отсутствием паритета между военными возможностями Москвы и Киева.

В российском Минобороны в конце марта утверждали, что погибли 14 тыс. украинских военных, еще 16 тыс. человек ранены, больны или временно утратили боеспособность. О потерях российской стороны военное ведомство в последний раз сообщало 25 марта. Тогда в министерстве заявили о 1351 погибшем и 3825 раненых.

Теги
Минобороны ВСУ Львов Военная операция на Украине Донбасс

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В ЛНР заявили о сдаче в плен солдат ВСУ у Лисичанска и Северодонецка
Политика
Власти Украины сообщили о вынужденном отступлении из Северодонецка
Политика
Шойгу сообщил о более 1900 сдавшихся в плен военных с «Азовстали»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter