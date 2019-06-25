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FedEx $190 (+20,79%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Задержание Абызова ,  
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Абызов спросил у следователя о его целях из-за отказов видеться с родными
«Какая информация утечет, если я пообщаюсь с близким человеком?» — спросил экс-министр Михаил Абызов следователя во время рассмотрения жалобы адвокатов. Суд в итоге назвал законным арест бывшего чиновника
Михаил Абызов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов заявил во время судебного слушания, что ему не позволяют свидания с родными в СИЗО и звонки семье. Об этом сообщает «РИА Новости».

Обращаясь к следователю Сергею Степанову, Абызов заявил, что не понимает, на каких основаниях ему отказывают в свиданиях и звонках.

«Какая информация утечет, если я пообщаюсь с близким человеком? Я знаю, что вы сможете это запретить, но какие цели вы преследуете?» — спросил Абызов.

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По его словам, он хотел бы понять, чем руководствуется следствие, запрещая ему «вещи человеческого характера».

Отвечая на претензию Абызова, следователь заявил, что у бывшего министра есть право обратиться с заявлением о предоставлении свидания «с теми или иными лицами». «И оно будет рассмотрено, Михаил Анатольевич Абызов, и вам будет дан ответ», — сказал Степанов (цитаты по «Интерфаксу»).

25 июня Мосгорсуд рассматривал жалобы адвокатов на продление срока ареста Абызову до 25 июля. Экс-министр участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». По итогам заседания, суд признал законным продление ареста.

Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

По версии следствия, используя должностные полномочия, Абызов похитил у энергетических компаний в Новосибирской области (ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети») около 4 млрд руб. и вывел их за рубеж. Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.

Кроме того, при обыске в московской квартире Абызова в Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики. Всего по делу назначено десять экспертиз, в том числе финансово-экономических и бухгалтерских. При этом адвокат министра обращал внимание суда, что на найденных наркотиках не обнаружили отпечатков Абызова.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Михаил Абызов, СИЗО, Мосгорсуд
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