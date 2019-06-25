Абызов спросил у следователя о его целях из-за отказов видеться с родными

Абызов спросил у следователя о его целях из-за отказов видеться с родными

«Какая информация утечет, если я пообщаюсь с близким человеком?» — спросил экс-министр Михаил Абызов следователя во время рассмотрения жалобы адвокатов. Суд в итоге назвал законным арест бывшего чиновника

Михаил Абызов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов заявил во время судебного слушания, что ему не позволяют свидания с родными в СИЗО и звонки семье. Об этом сообщает «РИА Новости».

Обращаясь к следователю Сергею Степанову, Абызов заявил, что не понимает, на каких основаниях ему отказывают в свиданиях и звонках.

«Какая информация утечет, если я пообщаюсь с близким человеком? Я знаю, что вы сможете это запретить, но какие цели вы преследуете?» — спросил Абызов.

По его словам, он хотел бы понять, чем руководствуется следствие, запрещая ему «вещи человеческого характера».