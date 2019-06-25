Абызов спросил у следователя о его целях из-за отказов видеться с родными

Отвечая на претензию Абызова, следователь заявил, что у бывшего министра есть право обратиться с заявлением о предоставлении свидания «с теми или иными лицами». «И оно будет рассмотрено, Михаил Анатольевич Абызов, и вам будет дан ответ», — сказал Степанов (цитаты по «Интерфаксу»).
25 июня Мосгорсуд рассматривал жалобы адвокатов на продление срока ареста Абызову до 25 июля. Экс-министр участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». По итогам заседания, суд признал законным продление ареста.
Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, используя должностные полномочия, Абызов похитил у энергетических компаний в Новосибирской области (ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети») около 4 млрд руб. и вывел их за рубеж. Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.
Кроме того, при обыске в московской квартире Абызова в Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики. Всего по делу назначено десять экспертиз, в том числе финансово-экономических и бухгалтерских. При этом адвокат министра обращал внимание суда, что на найденных наркотиках не обнаружили отпечатков Абызова.