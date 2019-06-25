Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде

Новым сенатором от исполнительной власти КЧР станет Крым Казаноков. Он сменит на этом посту Рауфа Арашукова, обвиняемого в причастности к убийству двух человек и давлении на свидетеля. Казаноков уже был сенатором в 2016 году

Крым Казаноков (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в Instagram, что представлять регион в Совете Федерации будет Крым Казаноков.

«Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики», — написал он.

18 июня глава КЧР Рашид Темрезов на вопрос корреспондента РБК, кого он видит наиболее подходящим кандидатом на освободившееся кресло сенатора, ответил, что это будет «кто-то из тройки».

Ситуацию с назначением сенатора осложняло то, что не истек срок в три месяца, в течение которых Арашуков мог обжаловать в суде сложение мандата.

Сенатором от главы КЧР может быть назначен депутат любого уровня. Кроме того, этот человек должен быть черкесом по национальности, так как по негласным договоренностям 1999 года, когда в республике были межнациональные столкновения, сенатором от регионального парламента традиционно становится карачаевец, а сенатором от главы республики — черкес, ранее говорил источник, близкий к руководству региона.