Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,86 +0,26 EUR Бирж. 71,55 +0,25 Brent 65,15 +1,31% USD Нал. 63,24 62,53 EUR Нал. 71,99 71,25 USD ЦБ 62,52 -0,39 EUR ЦБ 71,23 -0,37 EUR/USD 1,1380 -0,0016 BTC/USD Бирж. 11 263,00 +211,97 IMOEX 2 742,62 -0,73% RTSI 1 374,70 -0,89% DJIA 26 643,85 -0,31% Nasdaq 7 954,28 -0,64%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $155 (+15,16%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,72%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+20,9%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Microsoft $155 (+15,16%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,72%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+20,9%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 62,52 (-0,39) Quote, 13:15
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 71,23 (-0,37) Quote, 13:15
Спецпредставитель президента анонсировал ограничение туризма на Байкале Общество, 18:00 Белгородский митрополит связал потери в Великой Отечественной с безбожием Общество, 17:56 МВД возбудило уголовное дело против отравителя транквилизаторами в Москве Общество, 17:56 Вопреки статистике: как кардиологи лечат болезни сердца РБК и Philips, 17:43 В университете МВД опровергли обучение отравителя газировкой в вузе Общество, 17:42 Топ-менеджер Rothschild получил 17% «Кокса» Бизнес, 17:42 Что произойдет с компанией, которая вложит $1 млрд в обучение сотрудников Quote, 17:39 Кремль отказался отвечать на вопрос о тратах чиновников в командировках Политика, 17:35 Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы» Экономика, 17:28 Администрация Зеленского назвала размер зарплаты нового президента Политика, 17:26 Legal-PR: как пиар помогает выигрывать юридические споры Pro, 17:16 Какую технику Россия показала на форуме «Армия-2019». Фоторепортаж Общество, 17:14  Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште РБК и ОТП Банк, 17:13 МИД России назвал санкции США против Ирана «сжиганием мостов» Политика, 17:10
Дело клана Арашуковых ,  
0 
Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде
Новым сенатором от исполнительной власти КЧР станет Крым Казаноков. Он сменит на этом посту Рауфа Арашукова, обвиняемого в причастности к убийству двух человек и давлении на свидетеля. Казаноков уже был сенатором в 2016 году
Крым Казаноков (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в Instagram, что представлять регион в Совете Федерации будет Крым Казаноков.

«Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики», — написал он.

18 июня глава КЧР Рашид Темрезов на вопрос корреспондента РБК, кого он видит наиболее подходящим кандидатом на освободившееся кресло сенатора, ответил, что это будет «кто-то из тройки».

Ситуацию с назначением сенатора осложняло то, что не истек срок в три месяца, в течение которых Арашуков мог обжаловать в суде сложение мандата.

Сенатором от главы КЧР может быть назначен депутат любого уровня. Кроме того, этот человек должен быть черкесом по национальности, так как по негласным договоренностям 1999 года, когда в республике были межнациональные столкновения, сенатором от регионального парламента традиционно становится карачаевец, а сенатором от главы республики — черкес, ранее говорил источник, близкий к руководству региона.

Темрезов хотел оттянуть назначение сенатора до сентября — это дало бы ему возможность более широкого выбора, объясняет собеседник РБК, близкий к руководству региона. В сентябре в КЧР пройдут выборы в народное собрание.

Однако председатель Совфеда Валентина Матвиенко торопила главу республики, настаивая на том, чтобы тот назначил кого-то из двух оставшихся в тройке предложенных главой республики кандидатов в сенаторы. «Матвиенко как под лупой рассматривает всех кандидатов на пост сенатора после всех скандалов, связанных с сенаторами от КЧР — Вячеславом Деревым и Рауфом Арашуковым», — продолжает собеседник в руководстве КЧР.

Скандалы с сенаторами от КЧР

Вячеслав Дерев был сенатором с 2011 по 2016 гг., а в начале 2018-го его задержали и арестовали за мошенничество. В марте текущего года суд освободил экс-сенатора. Источники РБК уверяли, что за возбуждением дела против Дерева стояла семья Арашукова.

Рауф Арашуков представлял интересы главы КЧР в Совфеде с 2016 по 2019 гг. Его задержали 30 января в зале заседаний Совфеда. Арашукову-младщему были предъявлены обвинения в участии в преступной группировке, причастности к убийству двух человек и давлении на свидетеля.

Должность у Казанокова короткая, всего на два года — до истечения срока полномочий Темрезова, насчет переизбрания на новый срок которого вопрос пока не решен, подчеркивает источник РБК.

Крым Казаноков черкес, ему 56 лет. До этого он уже представлял регион в верхней палате в 2016 году — после ухода Дерева с поста сенатора. После Казанова сенатором стал Рауф Арашуков, который сейчас проходит по уголовному делу и находится в СИЗО. Его обвиняют в участии в преступной группировке и в причастности к убийству двух человек. Отца Рауфа Арашукова Рауля также обвиняют в хищении природного газа на 30 млрд руб. Они своей вины не признают.

Хотя Арашукова-младшего задержали 30 января, полномочий сенатора он лишился только в конце мая. В Совфеде в качестве причины назвали тот факт, что он не смог предоставить в срок свою декларацию.

Фотогалерея 
Дело клана Арашуковых: главные действующие лица

Авторы: Елизавета Антонова, Андрей Гатинский
Теги: Совет Федерации, Рауф Арашуков
Материалы по теме
Экс-начальник Рауля Арашукова заявил об отсутствии вопросов от следствия
Общество
Матвиенко не увидела причин менять отбор сенаторов из-за дела Арашукова
Политика
«Газпром межрегионгаз» заявил об имиджевых потерях из-за Рауля Арашукова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter