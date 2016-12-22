США отказали в безвизовом въезде бывшему генсеку НАТО Солане

Хавьер Солана, экс-представитель ЕС по внешней политике и бывший генсек НАТО, не получил разрешение на безвизовый въезд в США из-за своих визитов в Иран, где он вел переговоры по ядерной сделке

Хавьер Солана (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

США не дали разрешение на безвизовый въезд в страну Хавьеру Солане, бывшему генсеку НАТО и бывшему верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности. Об этом сообщают El Pais и телеканал Antena3

Хавьер Солана — гражданин Испании. Жители этой страны имеют право находиться в США в течение 90 дней без визы. Однако они должны проходить регистрацию через электронную систему получения разрешения на въезд ESTA. При регистрации в этой системе запрос политика был отклонен, из-за чего он не смог приять участие в мероприятии, организованном Институтом Брукингса.

После отказа в регистрации визита граждане Испании все еще могут получить разрешение на въезд, однако в этом случае им нужно запрашивать американскую визу (как гражданам стран, на которых не распространяются льготные условия), отмечает Antenna3.

«Я запросил визу для въезда. Надеюсь, что удастся урегулировать», — сообщил Солана в интервью телеканалу.

По его мнению, это «мелочное» решение, и причина отказа заключается в том, что он ранее посещал Иран по приглашению президента страны Хасана Роухани. «Некоторые люди должны ездить, чтобы поддерживать переговорный процесс», — подчеркнул он.

Солана также отметил, что в США он также намеревается работать, так как является профессором ряда американских университетов.

Газета El Pais поясняет со ссылкой на свои источники в американском посольстве в Мадриде, что система автоматически отклоняет заявления тех граждан, которые в прошлом посещали Иран, Сирию, Ирак, Судан, Ливию, Сомали или Йемен.

В качестве представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана посещал Иран, чтобы участвовать в переговорах по «ядерной сделке» — соглашению, согласно которому Тегеран брал на себя обязательство ограничить ядерную программу и поставить ее под международный контроль в обмен на отмену санкций. Кроме того, он посещал Иран, чтобы принять участие в инаугурации президента Хасана Рухани.

Подписанию ядерной сделки с Тегераном предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Итоговый документ — Совместной всеобъемлющий план действий — был подписан Ираном и еще шестью странами (Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией) только в июле 2015 года.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что считает ядерную сделку с Ираном «ужасной», а 8 мая 2018 года заявил о выходе страны из этого соглашения. Американский Минфин также объявил о восстановлении санкций в отношении Ирана в течение полугода. По словам Трампа, это поможет заключить новую, «честную сделку» с Тегераном.