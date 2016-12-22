Российские военные отчитались об уничтожении десятков боевиков в Сирии

Террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации, правительственные войска при поддержке российской авиации отбили атаку, сообщили в Центре примирения враждующих сторон

Самолеты авиационной группировки ВКС России (Фото: Вадим Гришанкин / ТАСС)

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в Сирии совершили нападение на населенные пункты, находящиеся в южной зоне деэскалации, жители которых перешли на сторону правительственных сил, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра примирения враждующих сторон.

Атаку отразили правительственные силы вместе с «Сирийской свободной армией». Поддержку им оказывала российская авиация, говорится в сообщении.

По данным военных, в ходе этой атаки потери боевиков составили до 70 человек. Также уничтожены три бронемашины и 14 машин с пулеметами. В сообщении говорится, что среди правительственных сил потерь нет.

Также российские военные отметили, что всего на сторону сирийского правительства перешли жители 12 населенных пунктов.

Южная зона деэскалации находится на пограничной с Иорданией территории, в нее входит, в частности, провинция Дераа. В этой зоне деэскалации располагалась крупная группировка оппозиционной «Сирийской свободной армии», но в конце прошлой недели она перешла на сторону Дамаска.

Правительственные силы и группировки оппозиции уже отразили одну атаку боевиков, которая была совершена в ночь на 23 июня. Как сообщали российские военные, потери правительственных сил составили пять человек.