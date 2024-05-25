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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

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Военная операция на Украине
Обстановка в Харькове
Обстановка в Харькове (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

На севере Харькова прогремел взрыв, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов. По его словам, два человека погибли, свыше 30 пострадали, взрыв произошел в строительном гипермаркете «Эпицентр».

Причиной взрыва Терехов назвал ракетный удар.

Перед сообщениями о взрыве в регионе была объявлена воздушная тревога. Терехов сообщал о взрывах в городе, призывая жителей оставаться в укрытиях.

Ситуацию в Харькове прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «туда прибыли все необходимые службы: ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Президент Владимир Путин ранее заявлял об отсутствии планов взятия Харькова. Наступление в Харьковской области он объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских регионов, в том числе Белгорода. 25 мая в результате украинского обстрела поселка Октябрьский Белгородского района с применением РСЗО (реактивная система залпового огня) погибли два человека, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Харьков взрывы гипермаркет Военная операция на Украине
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