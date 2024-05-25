Вертолет Пашиняна из-за плохой погоды совершил экстренную посадку
Вертолет премьер-министр Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохой погоды. Об этом сообщил политик на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Все хорошо. Из-за плохих погодных условий наш вертолет приземлился в Ванадзоре. Теперь мы в дороге на машине», — написал он.
Пашинян также поделился кадрами полета и посадки вертолета, на которых видна густая облачность. Armenian Time передает, что премьер-министр направляется в Ташир. Город находится примерно в 37 км по прямой от Ванадзора.
19 мая в горах на северо-западе Ирана потерпел крушение вертолет иранского президента Эбрахима Раиси, возвращавшегося после визита в Азербайджан. Кроме него на борту находились еще семь человек, в их числе глава МИДа Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, сотрудник охраны президента и члены экипажа. Все они погибли.
По данным Генштаба иранских вооруженных сил, вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью. В этом районе была плохая видимость из-за тумана, что осложнило поиски места катастрофы. Летевший в одном из двух благополучно приземлившихся вертолетов иранской делегации глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили рассказал, что погодные условия были нормальными, но в районе медного рудника Сунгун была облачность.
Раиси похоронили 23 мая в его родном городе Мешхеде в мавзолее имама Резы. 20 мая в Иране объявили пятидневный траур. Обязанности президента передали первому заместителю Мохаммеду Мохберу. На 28 июня назначены выборы нового главы государства.
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