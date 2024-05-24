Кабмин поддержал тестирование беспилотников в Москве

Правительство подписало постановление о введении экспериментального правового режима для полетов дронов в Москве. Испытания будут проходить в индустриальном парке «Руднево»

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Кабмин опубликовал постановление по установлению экспериментального правового режима (ЭПР), который позволит тестировать воздушные беспилотники в московском индустриальном парке «Руднево». Это первый ЭПР по дронам, разрешающий их полеты в черте города, и 15-й по стране по различным тестируемым технологическим новинкам.

Оператором нового опытного района станет Федеральный центр беспилотных авиационных систем (АНО «ФЦ БАС»), который открылся в парке «Руднево» в 2023 году. В эксперименте примут участие восемь компаний, включая сам «ФЦ БАС», а также «Геоскан», «Газпромнефть-Снабжение», «Флай Дрон» и другие компании, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

При этом в размещенном в декабре 2023 года для общественного обсуждения тексте проекта постановления говорилось, что ЭПР устанавливается «на территории города федерального значения Москвы, исключая территорию в пределах Третьего транспортного кольца, особо охраняемые зоны, особо важные государственные объекты и зоны ограничения полетов» (о парке «Руднево» в нем речи не шло). В пояснительной записке тогда отмечалось, что установление эксперимента направлено на разработку, апробацию и внедрение следующей цифровой инновации: применение беспилотных авиационных систем (БАС) в целях выполнения авиационных работ и воздушной перевозки грузов на территории города федерального значения Москвы.

Новый ЭПР будет действовать три года, за которые планируется «допустить к работе порядка 45 единиц БАС для выполнения авиационных работ и перевозки грузов, которые совершат не менее 1850 полетов». Режим предусматривает применение БАС с максимальной взлетной массой до 30 кг и более для воздушной перевозки грузов (за исключением коммерческой воздушной перевозки), выполнения авиационных работ, в том числе воздушные съемки и аэровизуальные полеты, уточнил РБК директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

«Осуществление полетов беспилотников в рамках нового ЭПР в Москве согласовано только на территории парка «Руднево», подтвердил РБК и представитель Росавиации. Кроме того, из опубликованного текста постановления следует, что зона для полетов ограничивается высотой 800 метров над уровнем земли.

Власти уже не первый раз пытаются начать тестировать воздушные беспилотники в черте города, но пока такие полеты не согласовывали силовые ведомства. Например, ранее были планы открыть для полетов дронов воздушное пространство в Сколково, но идею не согласовали Минтранс и Федеральная служба охраны (ФСО). В Минтрансе это объясняли тем, что территория над Сколково входит в воздушное пространство аэропорта Внуково, открытого для выполнения международных полетов. Полеты беспилотников под взлетающими или заходящими на посадку самолетами сами по себе «представляет угрозу безопасности», отмечали тогда в Минтрансе.

В 2022–2023 годах в качестве альтернативы Сколково рассматривали Зеленоград. Запустить полеты дронов там рассчитывали уже в этом году, рассказывал на сессии Российской недели государственно-частного партнерства (ГЧП) замгендиректора «Центра управления городской аэромобильностью» (ЦУГАМ) Андрей Аникин. По словам двух источников РБК, эту зону для полетов также не согласовали силовые ведомства.

Также в 2023 года были планы организовать воздушный коридор для полетов дронов — между «Руднево» и подмосковным аэродромом Волосово, писали «Ведомости». А компания «Флай Дрон» рассчитывала на запуск тестов беспилотников в Санкт-Петербурге. «У Питера есть эксклюзивная возможность — это большие водные пространства, на которых мы можем беспрепятственно экспериментировать, имея минимальный риск и отрабатывая технологии», — отмечал в интервью гендиректору «Флай Дрона» Никите Данилову директор программы «Беспилотные вертолеты» НЦВ «Миль и Камов» «Вертолетов России» Владимир Маркин. Данилов уточнял, что это подтверждается и самой аэронавигационной информацией: «Река Нева открыта для полетов». «Мы давно с вами обсуждали, что будем использовать каналы как некие транспортные артерии для полетов. Эта мысль правильная», добавил Маркин.

Вместе с тем пока постановление Минэкономразвития об эксперименте в Санкт-Петербурге так и не было принято. А «Почта России», которая одной из первых коммерческих компаний начинала заниматься внедрением беспилотников, отложила свой проект на неопределенное время, сообщали «Ведомости».

РБК направил запросы в департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.