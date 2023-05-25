Reuters узнал, что Китай ускорит строительство газопровода из Туркмении
Китай может затянуть строительство газопровода «Сила Сибири-2», отдав предпочтение проекту центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркмении, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. О намерении Пекина затянуть строительство «Силы Сибири-2» ранее сообщала The Financial Times.
По данным источников Reuters из числа высокопоставленных китайских чиновников и представителей нефтегазовой отрасли, вместо проекта «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд куб. м, который продвигает Россия, Китай решил отдать приоритет новой ветке газопровода из Туркмении — «Линии D».
Собеседники агентства отмечают, что Пекин дал зеленый свет проекту, несмотря на то что туркменский газ обходится Китаю на 30% дороже российского. «Центральноазиатские трубопроводы считаются ключевой инвестицией в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок со стратегической ценностью, которая превосходит коммерческие аспекты», — сказал Reuters неназванный китайский чиновник.
С территории Туркменистана в Китай проложен магистральный газопровод «Центральная Азия — Китай», проходящий по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана (всего более 1900 км) и Китая (4500 км). Всего с 2007 года было построено три нитки газопровода, в январе Пекин и Ашхабад начали переговоры о строительстве четвертой нитки — «Линии D».
Как отмечает агентство, в совокупности многолетние контракты Китая на поставку газа по трубопроводам из Туркмении удовлетворят 20% текущего спроса Китая. Стоимость «Линии D», по данным Reuters, еще в 2014 году оценивалась в $6,7 млрд, ее мощность должна составить 30 млрд куб. м.
The Financial Times накануне опубликовала статью под названием «Сила Сибири: Китай заставляет Путина ждать газопровод», в которой опрошенные эксперты сочли, что Пекин стремится затянуть переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2» в том числе для заключения более выгодных условий.
Газета также указала, что недавний визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай не завершился подписанием документа, в котором бы Пекин брал на себя четкие обязательства по этому газопроводу.
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг РБК информацию FT о том, что Китай может затянуть переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2». «Не читайте советских газет», — заявил он и приложил видео из фильма «Собачье сердце».
Проектирование газопровода «Сила Сибири-2» началось еще в 2020 году, он пройдет из России через Монголию в Китай. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. км пройдет по территории России. Емкость трубы — до 50 млрд куб. м газа в год.
О договоренности с Китаем по поводу строительства газопровода «Сила Сибири-2» объявил президент России Владимир Путин 21 марта, во время визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву. «Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — сказал Путин. Вице-премьер Александр Новак тогда говорил, что у Москвы и Пекина «есть общее понимание, что проект поддерживается». Он сообщил, что компаниям поручили проработать «детали проекта».
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в июле 2022 года говорил, что ожидает начала строительства газопровода в 2024 году. В январе South China Morning Post писала со ссылкой на аналитиков, что Пекин стремится ускорить строительство «Силы Сибири-2», чтобы снизить зависимость от поставок из Австралии, откуда страна в 2020 году получила 43% импорта СПГ.