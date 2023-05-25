Песков после попытки диверсии на АЭС заявил о враждебных действиях Киева

Вид на Ленинградскую АЭС (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Информация о предотвращенных терактах на российских атомных электростанциях (АЭС) свидетельствует о том, что враждебные действия Киева против Москвы продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны, продолжается специальная военная операция», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков адресовал ФСБ вопрос журналистов, как диверсанты проникли на энергетические объекты в России.

Утром 25 мая ФСБ сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на Калининской и Ленинградской АЭС. Диверсантам удалось подорвать одну опору линий электропередачи (ЛЭП) и заминировать четыре на Ленинградской АЭС, а также заложить бомбы под семь опор на Калининской АЭС. Всего они хотели подорвать более 30 опор ЛЭП.

Сотрудники российской спецслужбы задержали двух украинских граждан 1978 и 1974 годов рождения, еще одного гражданина Украины и России объявили в розыск. Также были задержаны два россиянина, которые помогали диверсантам.

По статьям о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК, до 20 лет заключения) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК, до восьми лет) завели уголовное дело. Подозреваемых арестовали.