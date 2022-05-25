В МЧС ответили на сообщение о поджоге в военкомате Удмуртии

Фото: Владислав Шатило / РБК

Пожар на площади 9 кв. м произошел в поселке Игра в Удмуртии 22 мая, возгорание было оперативно ликвидировано. Об этом РБС сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пожар произошел по адресу: ул. Советская, 93. Согласно данным «Яндекс.Карт», по этому адресу находятся Межрайонная ИФНС России № 10 по Удмуртской Республике, МФЦ и призывной пункт Игринского района Удмуртской Республики.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что неизвестный кинул «коктейль Молотова» в военкомат поселка Игра, после чего выгорела вся комната резерва. Источник уточнил, что в комнате не было никаких документов, только личные вещи сотрудников.

«На ваш запрос сообщаем о том, что 22.05.2022 года произошло возгорание по адресу: п. Игра, ул. Советская, 93. Возгорание ликвидировано подразделениями пожарно-спасательной части — 31 на площади 9 кв. м. Материалы проверки по указанному факту направлены в следственный отдел ММО МВД России», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

С конца февраля в российских регионах уже несколько раз происходили пожары в военкоматах. В частности, 18 мая Telegram-канал Baza сообщил о попытке поджога щелковского военкомата. В командовании Московского гарнизона подтвердили факт пожара и уточнили, что он был оперативно ликвидирован.

До этого, 15 мая, пожар произошел в военкомате в поселке Пронск Рязанской области, причину местные власти РБК не уточнили. Как сообщала Baza, в пронском комиссариате также был осуществлен поджог.

Также 15 мая волгоградское издание «Волгоград Онлайн» сообщило о пожаре в здании военкомата по Советскому району. Baza утверждала, что в помещении полиция нашла остатки «коктейля Молотова». Однако в самом военкомате опровергли сообщения о поджоге, сообщив, что это были учения.

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В конце марта российское Минобороны сообщило, что в последние дни многим россиянам начали поступать фейковые звонки с сообщениями о вызове в военкоматы. В военном ведомстве обвинили в ложных обзвонах украинские спецслужбы и подчеркнули, что информация о вызовах граждан, пребывающих в запасе, не соответствует действительности.

В 2022 году весенний призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. В 2021 году на срочную службу в ходе весенней кампании призвали 134 650 граждан, в рамках осеннего призыва — 127,5 тыс. человек.