Беглов сообщил Путину о планах по развитию Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о планах по развитию города. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На встрече с Путиным Беглов отметил, что Резервный фонд выделил 10,6 млрд руб. на социальную инфраструктуру города. По словам Беглова, на выделенные средства власти города выкупят к новому учебному году 24 детских сада, четыре школы, 16 офисов врачей общей практики, среди которых будут поликлиника и женская консультация. ​«Нужно только по-хозяйски всем этим распорядиться. Чтобы это дошло до людей в нужные сроки и, главное, в нужном качестве», — ответил Путин.

Беглов также рассказал президенту, что в городе была «непростая зима». По его словам, Петербургу необходимо закупить 470 единиц многофункциональной и межсезонной уборочной техники. Для этого власти взяли кредит на сумму около 3 млрд руб.

Врио губернатора добавил, что администрация города также взяла кредит в размере 2 млрд руб. на покупку трамвайных вагонов для районов, где появилось много новостроек. По его словам, власти дополнительно потратят 2,8 млрд руб. заемных средств на видеонаблюдение и обеспечение безопасности открытых социальных объектов. Он отметил, что при этом администрация договорилась о компенсации процентной ставки в размере 800 млн руб. которую также потратят на социнфраструктуру.

Также Беглов доложил Путину о договоренности с РЖД построить в городе шесть путепроводов до 2024 года, которые улучшат дорожную сеть. Врио губернатора сообщил, что власти вложат в проект 28 млрд руб. — 60% его стоимости. Президент одобрил план и пожелал Беглову удачи. «Мы это, конечно, поддержим», — сказал Путин.