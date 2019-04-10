Беглов сообщил Путину о планах по развитию Петербурга

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,53 -0,40 EUR Бирж. 72,55 -0,59 Brent 71,01 +0,44% USD Нал. 65,06 64,26 EUR Нал. 73,21 72,40 USD ЦБ 64,74 -0,04 EUR ЦБ 72,95 -0,02 EUR/USD 1,1242 -0,0021 BTC/USD Бирж. 5 297,50 +83,10 IMOEX 2 578,55 +0,32% RTSI 1 259,02 +0,85% DJIA 26 153,24 +0,01% Nasdaq 7 927,22 +0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $56 (+17,4%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,49%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,4%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,49%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 64,74 (-0,04) Quote, 15:03
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 72,95 (-0,02) Quote, 15:03
Путин одобрил идею взимать с туристов в Петербурге по 100 руб. в день Общество, 17:02 Минкультуры решило обсудить возможность проката фильма Лунгина «Братство» Общество, 16:58 Личный опыт: как открыть барбершоп и не прогореть РБК и «Билайн» Бизнес, 16:58 Беглов сообщил Путину о планах по развитию Петербурга Общество, 16:54 Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб. Общество, 16:48 Вторая битва за Триполи: чем закончится всплеск гражданской войны в Ливии Мнение, 16:43 Arteïa запускает блокчейн-платформу для участников арт-рынка Пресс-релиз, 16:34 Дети Хашкаджи опровергли получение компенсаций от саудовских властей Общество, 16:32 Силуанов поддержал запрос СК на перевод Калви под домашний арест Бизнес, 16:30 Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми Экономика, 16:28 Астрофизики показали первые изображения черной дыры Технологии и медиа, 16:24 Суд в Москве арестовал активиста «Правого сектора» Пирожка Общество, 16:22 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 16:21 ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости Общество, 16:12
Общество ,  
0 
Беглов сообщил Путину о планах по развитию Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о планах по развитию города. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На встрече с Путиным Беглов отметил, что Резервный фонд выделил 10,6 млрд руб. на социальную инфраструктуру города. По словам Беглова, на выделенные средства власти города выкупят к новому учебному году 24 детских сада, четыре школы, 16 офисов врачей общей практики, среди которых будут поликлиника и женская консультация. ​«Нужно только по-хозяйски всем этим распорядиться. Чтобы это дошло до людей в нужные сроки и, главное, в нужном качестве», — ответил Путин.

Беглов также рассказал президенту, что в городе была «непростая зима». По его словам, Петербургу необходимо закупить 470 единиц многофункциональной и межсезонной уборочной техники. Для этого власти взяли кредит на сумму около 3 млрд руб.

Врио губернатора добавил, что администрация города также взяла кредит в размере 2 млрд руб. на покупку трамвайных вагонов для районов, где появилось много новостроек. По его словам, власти дополнительно потратят 2,8 млрд руб. заемных средств на видеонаблюдение и обеспечение безопасности открытых социальных объектов. Он отметил, что при этом администрация договорилась о компенсации процентной ставки в размере 800 млн руб. которую также потратят на социнфраструктуру.

Также Беглов доложил Путину о договоренности с РЖД построить в городе шесть путепроводов до 2024 года, которые улучшат дорожную сеть. Врио губернатора сообщил, что власти вложат в проект 28 млрд руб. — 60% его стоимости. Президент одобрил план и пожелал Беглову удачи. «Мы это, конечно, поддержим», — сказал Путин.

Ранее в апреле глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания обсуждает возможность построить железнодорожное кольцо в Петербурге. По его словам, в рамках этого проекта планируется направить около 88 млрд руб. на развитие железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры. При этом на развитие кольца до 2025 года планируется потратить 22,6 млрд руб.

Теги: Александр Беглов, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Материалы по теме
Глава РЖД заявил о планах построить в Петербурге железнодорожное кольцо
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter