В Великобритании появился новый претендент на освобождаемый пост премьера

В Великобритании появился уже пятый претендент на пост премьер-министра вместо Терезы Мэй, объявившей о своей отставке 7 июня

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О своей готовности побороться за кресло главы правительства объявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. В интервью «Би-би-си» он сообщил, что готов занять место Мэй. Чиновник пообещал, что будет прислушиваться к мнению парламента в вопросе о Brexit.

Ранее о готовности побороться за посты премьера и лидера Консервативной партии также заявляли бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, министр по международному развитию Рори Стюарт, экс-спикер Палаты общин Андреа Лидсом и бывший министр по Brexit Доминик Рааб. Все кандидаты по разному относятся к вопросу о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Так, если Джонсон готов на Brexit без достижения соглашения с ЕС, то Стюарт придерживается диаметрального противоположного мнения.

О решении уйти в отставку Мэй объявила 24 мая. Причиной стали разногласия с парламентом касательно сделки с Евросоюзом. Мэй признала, что не смогла обеспечить договор с Брюсселем.

После длительных переговоров ЕС и Великобритания в ноябре 2018 года согласовали черновик соглашения о выходе из состава ЕС, в котором были прописаны механизмы взаимодействия Лондона с Брюсселем после Brexit. Однако британский парламент отказался утвердить это соглашение: 15 января против него выступили 432 члена палаты общин («за» были 202 человека).

Проиграло правительство и второй раунд голосования, который прошел 12 марта, за 17 дней до предполагавшейся даты выхода из ЕС. После этого Тереза Мэй уведомила ЕС о том, что срок выхода страны из союза сдвигается.