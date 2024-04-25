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Военная операция на Украине ,  
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У убивших пять человек военных нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты

У убивших пять человек в Херсонской области военных нашли гильзы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

У двоих российских военнослужащих, которые признались в убийстве пяти человек в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области, нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты. Об этом сообщил источник РБК в местном отделении полиции и подтвердил источник РБК в территориальном отделении МВД.

У Александра Осипова и Александра Кайгородцева изъяли гильзы калибра 5,45 мм, скобу от гранаты, кольцо от гранаты, пулю, фрагмент пули. Источник РБК рассказал, что Кайгородцев ранее был судим. В 2005 году его признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса) и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). В 2021 году его осудили за кражу (ч. 2 ст. 158 УК).

Тела жертв, в убийстве которых признались военные, обнаружили утром 24 апреля. Первой нашли тело 64-летней жительницы села Подо-Калиновка: она погибла от огнестрельных ранений, местами ее тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. 

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

В селе Абрикосовка нашли обгорелые трупы двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Личность первого погибшего удалось установить — это 32-летний житель села Подо-Калиновка. Второго мужчину точно опознать не удалось, известно лишь, что это российский военнослужащий.

В Абрикосовке также нашли обгорелые и обезображенные тела еще одного мужчины и женщины, их черепа были расколоты. Погибший мужчина оказался 39-летним военнослужащим. Погибшая женщина — 53-летняя глава администрации Абрикосовки Любовь Тымчак.

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Теги
военные военнослужащие Херсонская область убийство
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