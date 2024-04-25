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Военная операция на Украине ,  
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Суд вынес приговор двум военным за нападение на херсонских полицейских

Суд в Ростове вынес приговор двум военным за нападение на херсонских полицейских
Сюжет
Военная операция на Украине
Двое военных напали на полицейских на дороге в Херсонской области: они отобрали у них оружие, деньги, документы и отправили их пешком в Каховку, а сами уехали на их автомобиле. Мужчин приговорили к пяти годам колонии
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении двух военнослужащих за нападение на полицейских в Херсонской области, судебный акт размещен на сайте Южного окружного военного суда. На решение обратил внимание «Коммерсантъ».

Фигуранты — ефрейтор Максим Винокуров и старший прапорщик Александр Нечепуренко — изначально были осуждены по решению Севастопольского гарнизонного военного суда, суд в Ростове рассматривал апелляцию на приговор суда первой инстанции и оставил его без изменений. Военнослужащие были признаны виновными в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителей власти (п. «а» и п. «г» ч. 3 ст. 286; ч. 1 ст. 318 УК) и получили по пять лет в колонии исправительного режима.

По версии следствия, в ноябре 2022-го Нечепуренко и Винокуров на пересечении автомобильных дорог Новая Каховка — Скадовск—Таврийск в Херсонской области подошли к автомобилю Skoda Rapid (на нем был проблесковый маячок синего цвета) с полицейскими внутри, в том числе женщиной. Она отказалась передать военным свое служебное удостоверение, и тогда Нечепуренко и Винокуров, «желая наказать [ее] за проявленную дерзость», начали досмотр полицейских. Они изъяли у них пистолеты Макарова, патроны, два телефона, служебные удостоверения, а также деньги — 35 тыс. руб. и 4 тыс. гривен из бумажника женщины-полицейского.

После этого Винокуров несколько раз ударил сотрудницу МВД, повалил ее на землю и угрожал пистолетом, чтобы она лежала на земле, а также говорил, что может убить ее. Нечепуренко угрожал автоматом второму полицейскому.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

В итоге военные заставили сотрудников МВД идти пешком в Каховку, подгоняя их выстрелами из пистолета Макарова. Винокуров и Нечепуренко уехали на Skoda полицейских.

Защитники осужденных в апелляционной жалобе утверждали, что потерпевшие не имели удостоверений сотрудников полиции установленного образца и потому не могли быть признаны представителями власти. Кроме того, не было доказано применение насилия к потерпевшим со стороны Нечипуренко. Смягчающим обстоятельством адвокаты называли явку фигурантов с повинной, а для Нечепуренко — то, что на его иждивении находятся шестеро детей. Но суд не принял эти доводы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Херсонская область Ростов-на-Дону нападение на полицейских
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