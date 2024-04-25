Стали известны подробности дела экс-зампреда правительства Подмосковья
Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подозревается в получении взятки в рамках заключения контрактов о ремонте больниц, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Стригункова задержана по подозрению в получении откатов по контрактам, связанным с ремонтом больниц на территории Московской области», — рассказал собеседник ТАСС.
О ее задержании стало известно накануне. Телеграм-канал Mash писал, что ее подозревают в получении взятки в размере 150 млн руб.
Стригункова занимала пост первого зампреда подмосковного правительства с февраля 2022 года по март 2024 года и курировала блок здравоохранения.
Стригункова родилась в октябре 1979 года в городе Видное Московской области. Она закончила Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С февраля 2014 года занимала должность заместителя министра экономики Московской области. В мае 2015 года стала первым замом министра экономики Московской области, а с октября 2019 года была первым замминистра здравоохранения Московской области.
В январе Тверской суд арестовал заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова. Его обвинили в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По данной статье грозит до 15 лет лишения свободы. Его назначили на должность заместителя министра здравоохранения региона в сентябре 2021 года.
«Коммерсантъ» написал, что, по версии обвинения, средства чиновник получал от компаний, которые занимаются капитальным и текущим ремонтом подмосковных больниц. Захаров дал показания на Стригункову, по его версии, он отдавал ей часть полученных средств. Издание пишет, что она отрицает вину.
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