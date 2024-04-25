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Суд на Кипре разрешил экстрадицию в США россиянина Петрова
Суд на Кипре дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова
Апелляционный суд в Никосии разрешил экстрадировать в США россиянина Артура Петрова, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Его задержали на Кипре в августе 2023 года по запросу Вашингтона и обвинили в нарушении санкций.
В январе окружной суд в Ларнаке отказал в экстрадиции Петрова. Новое решение, по его словам, «не поддается объяснению», поскольку в январе суд признал экстрадицию незаконной.
«Мои адвокаты будут изучать данное решение Апелляционного суда, проведут экспертизу, после чего станет понятно, подавать апелляцию в Верховный суд Кипра или нет», — отметил Петров.
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