Почему Запад не может выработать единый подход к Китаю Что мешает ЕС, Великобритании и США объединиться против КНР

Подходы государств Запада к отношениям с КНР весьма рознятся — от новой холодной войны до возобновления былых экономических инициатив

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Лондон определился со стратегией по Китаю

Во вторник в СМИ попали выдержки из речи главы Форин-офиса Джеймса Клеверли, с которой он собирался выступить вечером того же дня. Глава британского МИДа намеревался изложить новую концепцию Великобритании насчет выстраивания отношений с Китаем. Как утверждает Politico, изучившее содержание документа, Лондон намерен придерживаться трехсторонней доктрины: ограничение участия КНР в критически важных для национальной безопасности Великобритании секторах, развитие связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и прямое взаимодействие с Китаем для развития отношений.

Клеверли также намеревался предостеречь «ястребиное» крыло Консервативной партии от открытой конфронтации, которая может нанести ущерб экономическим интересам Великобритании и ограничить способность Запада решать общие проблемы, включая изменение климата и распространение ядерного оружия, пишет издание. «Для меня было бы ясно и легко, возможно, даже приятно, объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. Ясно, легко, приятно и ошибочно. Потому что это было бы предательством наших национальных интересов и умышленным непониманием современного мира», — говорится в выдержках из речи. Также глава Форин-офиса собирался заявить о готовности Лондона помогать британскому бизнесу вести дела с Китаем, избегая стратегической зависимости от него.

США, основной союзник Великобритании, со своим подходом уже определились. В опубликованной в октябре прошлого года «Стратегии национальной безопасности» говорится, что Китай представляет «наиболее серьезную геополитическую проблему Америки». В ноябре прошлого года по итогам первой очной встречи в качестве президента с лидером КНР Си Цзиньпином Джо Байден заявил о намерении США соперничать с Китаем, отметив, что он намерен регулировать это соперничество «ответственным образом». С тех пор официальные представители Вашингтона говорят о стремлении к экономической «расстыковке» в рамках снижения зависимости от Китая.

После инцидента с китайским аэростатом в феврале этого года, за которым последовала отмена визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, Вашингтон взял курс на формирование единого подхода к Китаю со своими союзниками. Этот вопрос обсуждался и во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Вашингтон в марте.

Почему ЕС раздирают противоречия

Фон дер Ляйен считается приверженкой «ястребиной» политики в отношении Китая, 30 марта она выступила с речью, в которой обозначила позицию Брюсселя на этом направлении как стремление к «снижению рисков». Она также анонсировала подготовку Еврокомиссией предложений о дополнительном контроле за европейскими инвестициями в чувствительные технологические секторы и дала понять, что подписанное в 2020 году Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (ВСИ), ратификация которого была заморожена Европарламентом в мае 2021 года, потеряло актуальность. Хотя речь главы ЕК была довольно жесткой — фон дер Ляйен открыто раскритиковала Си Цзиньпина, стратегия Брюсселя оказалась заметно мягче, чем американская. Тем не менее этот подход пока сложно назвать общим как для стран — членов ЕС, так и для внутренних институтов объединения.

Например, глава Евросовета Шарль Мишель придерживается менее агрессивной риторики. Его визит в Китай в декабре 2022 года был воспринят как попытка перезагрузки отношений с КНР на фоне появления экономических разногласий с США. По данным Politico, Мишель обсуждал в частности возможность реанимировать ВСИ, что противоречит позиции главы ЕК. Также еврочиновник поддержал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего о необходимости снижать зависимость от США и не втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня. Французский лидер сказал это в начале апреля, после возвращения из Пекина, где находился с официальным визитом вместе с фон дер Ляйен. Мишель предположил, что позицию французского лидера разделяют и главы некоторых других европейских государств. По его словам, это отражает сдвиг, который произошел во взглядах европейцев за последние годы.

Если у Макрона есть свой взгляд прежде всего на политическое взаимодействие с Пекином, хотя экономическая заинтересованность Франции в КНР также была очевидна благодаря представительной бизнес-делегации, сопровождавшей Макрона, то канцлер ФРГ Олаф Шольц делает ставку на экономическое взаимодействие. Для Германии Китай восемь лет остается главным торговым партнером, что объясняет заинтересованность Шольца в реализации ВСИ. Шольц намерен провести переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном 20 июня в Берлине, и одной из центральных тем станет экономическое сотрудничество.

Кроме того, ФРГ с осени 2022 года разрабатывает собственную стратегию отношений с КНР, которая может быть опубликована после этой встречи. Содержание документа может быть интересно не только в контексте возможных противоречий с продвигаемой фон дер Ляйен концепцией, но и с учетом внутренних разногласий внутри правящей в Германии коалиции трех партий. Риторика вице-канцлера Роберта Хабека и министра иностранных дел Анналены Бербок (оба представляют «Зеленых») куда жестче позиции Шольца. Это было особенно заметно в ходе визита Бербок в Пекин 14 апреля. На совместной с главой МИД ФРГ пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что «Китаю меньше всего нужен учитель» с Запада, после того как Бербок предостерегла Пекин от насильственного решения спора о территориальной принадлежности частично признанного Тайваня.

Переговоры Шольца и Ли Цяна пройдут в промежутке между двумя важными встречами на общеевропейском уровне, организованными Мишелем для обсуждения политики в отношении КНР. 12 мая министры иностранных дел ЕС обсудят эту тему, а затем вопрос будет вынесен на саммит ЕС, проведение которого запланировано на конец июня.