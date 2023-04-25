Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 16:21
В Evercore предсказали «истерику на рынке» из-за кризиса госдолга в США Инвестиции, 21:18
Единая лига ВТБ назвала самого ценного баскетболиста сезона Спорт, 21:16
Депутат из Хакасии погиб в зоне военной операции Общество, 21:10
Рябков заявил о «перемигиваниях» в ходе выступления Лаврова в Совбезе ООН Политика, 21:07
Почему Запад не может выработать единый подход к Китаю Политика, 20:53
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 20:46
В поселке в Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожаров Общество, 20:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Канадский тренер Боб Хартли ответил на вопрос о возвращении в «Авангард» Спорт, 20:34
Директор назвал тяжелым состояние исполнительницы «Я у твоих ног» Общество, 20:27
Британия отправила Украине снаряды с обедненным ураном Политика, 20:14
«Изменений потребуется больше». Юристы разобрали нюансы цифрового рубля Крипто, 20:05
Bild узнал об отказе Бербок приехать на Совбез ООН во главе с Лавровым Политика, 20:00
Журналист назвал причину отъезда россиянина из клуба НХЛ посреди плей-офф Спорт, 19:53
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:50
Политика ,  
0 

Почему Запад не может выработать единый подход к Китаю

Что мешает ЕС, Великобритании и США объединиться против КНР
Подходы государств Запада к отношениям с КНР весьма рознятся — от новой холодной войны до возобновления былых экономических инициатив
Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Лондон определился со стратегией по Китаю

Во вторник в СМИ попали выдержки из речи главы Форин-офиса Джеймса Клеверли, с которой он собирался выступить вечером того же дня. Глава британского МИДа намеревался изложить новую концепцию Великобритании насчет выстраивания отношений с Китаем. Как утверждает Politico, изучившее содержание документа, Лондон намерен придерживаться трехсторонней доктрины: ограничение участия КНР в критически важных для национальной безопасности Великобритании секторах, развитие связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и прямое взаимодействие с Китаем для развития отношений.

Клеверли также намеревался предостеречь «ястребиное» крыло Консервативной партии от открытой конфронтации, которая может нанести ущерб экономическим интересам Великобритании и ограничить способность Запада решать общие проблемы, включая изменение климата и распространение ядерного оружия, пишет издание. «Для меня было бы ясно и легко, возможно, даже приятно, объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. Ясно, легко, приятно и ошибочно. Потому что это было бы предательством наших национальных интересов и умышленным непониманием современного мира», — говорится в выдержках из речи. Также глава Форин-офиса собирался заявить о готовности Лондона помогать британскому бизнесу вести дела с Китаем, избегая стратегической зависимости от него.

США, основной союзник Великобритании, со своим подходом уже определились. В опубликованной в октябре прошлого года «Стратегии национальной безопасности» говорится, что Китай представляет «наиболее серьезную геополитическую проблему Америки». В ноябре прошлого года по итогам первой очной встречи в качестве президента с лидером КНР Си Цзиньпином Джо Байден заявил о намерении США соперничать с Китаем, отметив, что он намерен регулировать это соперничество «ответственным образом». С тех пор официальные представители Вашингтона говорят о стремлении к экономической «расстыковке» в рамках снижения зависимости от Китая.

После инцидента с китайским аэростатом в феврале этого года, за которым последовала отмена визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, Вашингтон взял курс на формирование единого подхода к Китаю со своими союзниками. Этот вопрос обсуждался и во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Вашингтон в марте.

Почему ЕС раздирают противоречия

Фон дер Ляйен считается приверженкой «ястребиной» политики в отношении Китая, 30 марта она выступила с речью, в которой обозначила позицию Брюсселя на этом направлении как стремление к «снижению рисков». Она также анонсировала подготовку Еврокомиссией предложений о дополнительном контроле за европейскими инвестициями в чувствительные технологические секторы и дала понять, что подписанное в 2020 году Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (ВСИ), ратификация которого была заморожена Европарламентом в мае 2021 года, потеряло актуальность. Хотя речь главы ЕК была довольно жесткой — фон дер Ляйен открыто раскритиковала Си Цзиньпина, стратегия Брюсселя оказалась заметно мягче, чем американская. Тем не менее этот подход пока сложно назвать общим как для стран — членов ЕС, так и для внутренних институтов объединения.

Читайте на РБК Pro
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Изменение юридического адреса работодателя: последствия для работников
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть

Например, глава Евросовета Шарль Мишель придерживается менее агрессивной риторики. Его визит в Китай в декабре 2022 года был воспринят как попытка перезагрузки отношений с КНР на фоне появления экономических разногласий с США. По данным Politico, Мишель обсуждал в частности возможность реанимировать ВСИ, что противоречит позиции главы ЕК. Также еврочиновник поддержал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего о необходимости снижать зависимость от США и не втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня. Французский лидер сказал это в начале апреля, после возвращения из Пекина, где находился с официальным визитом вместе с фон дер Ляйен. Мишель предположил, что позицию французского лидера разделяют и главы некоторых других европейских государств. По его словам, это отражает сдвиг, который произошел во взглядах европейцев за последние годы.

Если у Макрона есть свой взгляд прежде всего на политическое взаимодействие с Пекином, хотя экономическая заинтересованность Франции в КНР также была очевидна благодаря представительной бизнес-делегации, сопровождавшей Макрона, то канцлер ФРГ Олаф Шольц делает ставку на экономическое взаимодействие. Для Германии Китай восемь лет остается главным торговым партнером, что объясняет заинтересованность Шольца в реализации ВСИ. Шольц намерен провести переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном 20 июня в Берлине, и одной из центральных тем станет экономическое сотрудничество.

Кроме того, ФРГ с осени 2022 года разрабатывает собственную стратегию отношений с КНР, которая может быть опубликована после этой встречи. Содержание документа может быть интересно не только в контексте возможных противоречий с продвигаемой фон дер Ляйен концепцией, но и с учетом внутренних разногласий внутри правящей в Германии коалиции трех партий. Риторика вице-канцлера Роберта Хабека и министра иностранных дел Анналены Бербок (оба представляют «Зеленых») куда жестче позиции Шольца. Это было особенно заметно в ходе визита Бербок в Пекин 14 апреля. На совместной с главой МИД ФРГ пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что «Китаю меньше всего нужен учитель» с Запада, после того как Бербок предостерегла Пекин от насильственного решения спора о территориальной принадлежности частично признанного Тайваня.

Переговоры Шольца и Ли Цяна пройдут в промежутке между двумя важными встречами на общеевропейском уровне, организованными Мишелем для обсуждения политики в отношении КНР. 12 мая министры иностранных дел ЕС обсудят эту тему, а затем вопрос будет вынесен на саммит ЕС, проведение которого запланировано на конец июня.

Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Китай КНР Си Цзиньпин Эмманюэль Макрон Олаф Шольц Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Шарль Мишель
Материалы по теме
Китай подарил России образцы лунного грунта во время визита Путина
Технологии и медиа
Макрон и Байден обсудили роль Китая в урегулировании конфликта на Украине
Политика
AP назвало итоги «военной игры» конгресса США по войне Китая и Тайваня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter