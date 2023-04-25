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WSJ узнала о проблеме найма рабочих в оборонных компаниях США и ЕС

WSJ: оборонные компании США и ЕС столкнулись с проблемой найма из-за рекордных заказов
Фото: Suhaimi Abdullah / Getty Images
Фото: Suhaimi Abdullah / Getty Images

Производители оружия сталкиваются с проблемой найма квалифицированных работников, оборонные компании пытаются одновременно нанять сотрудников в связи с увеличением заказов, пишет The Wall Street Journal.

Оборонные компании в США и Европе получают рекордные заказы после того, как западные страны увеличили расходы на военные нужды на фоне роста геополитической напряженности. Подстегивает спрос и военные действия на Украине, отчасти из-за того, что США и их союзники начинают заменять оружие, которое они передали Киеву. Однако производители оружия не могут нанять достаточное количество людей, так как работа в сфере обороны может потребовать специальных навыков и допуска. Некоторые просто не хотят работать на производителей оружия.

«Нашей первоочередной задачей действительно является наращивание мощностей, что, конечно же, означает увеличение штата», — сказала генеральный директор компании Thales Патрис Кейн инвесторам в прошлом месяце. Французская компания, производящая в том числе датчики для подводных лодок и самолетов, планирует нанять в этом году 12 тыс. человек.

Крупнейшая в Европе оборонная компания BAE Systems PLC в этом году собирается нанять как минимум 2600 человек, производитель ракет MBDA — 2000. Другие компании, в том числе Saab AB, шведский производитель истребителей Gripen, и Rheinmetall AG (танки Leopard), также планируют нанять тысячи новых рабочих.

На заводе американской Lockheed работают около 1000 человек, компания планирует нанять еще 200. С января в Lockheed открыты вакансии на должности, связанные с производством противотанковых ракетных комплексов Javelin и реактивных систем залпового огня Himars.

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