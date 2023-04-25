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Боррель призвал привлечь на свою сторону тех, кто смотрит на мир иначе

Жозеп Боррель призвал привлечь на свою сторону тех, кто смотрит на мир иначе, чем ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал к структурному подходу в отношении стран, которые «не смотрят на этот мир теми же глазами», что и ЕС.

Он отметил, что настала «эра фрагментированного мира».

«С двумя разными экосистемами технологических разработок, с двумя группами людей. И каждая пытается привлечь на свою сторону, когда есть много людей, которые не хотят принимать чью-либо сторону», — сказал Боррель.

Тем не менее они должны занять позицию в отношении военных действий на Украине и Китая, убежден он.

Евросоюзу нужно «больше охватывать третьи страны». «Российскому нарративу необходимо противодействовать в Азии, Африке, Латинской Америке», — считает он.

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