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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны
Президент Франции предложил реформировать Шенгенскую зону, заявив, что существующее соглашение по пространству не работает. Эмманюэль Макрон допустил, что для этого придется исключить несколько стран из зоны
Эмманюэль Макрон (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Организация Шенгенского пространства должна быть пересмотрена, такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, не исключив, что из Шенгенской зоны нужно вывести несколько стран. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Народ держится еще и за счет своих границ <...> Но чтобы быть открытым <...> нужны границы, нужны правила, — сказал Макрон. — Мы решили иметь общие границы, знаменитое Шенгенское соглашение <...> которое больше не работает». Лидер Франции подчеркнул, что необходимо пересмотреть миграционную политику, так как важна Европа, которая «держит свои границы, которая защищает их».

По мнению Макрона, сильная и суверенная Европа должна «пересмотреть амбиции по взаимодействию и развитию по отношению к Африке и всем, кто нуждается, чтобы избежать такой миграции». «Но у этой Европы есть обоснованное право на статус беженца, и ответственность сопровождает солидарность, — сказал Макрон. — Именно на этих основаниях необходимо реформировать Шенгенское пространство».

Президент не исключил, что после такого реформирования в Шенгенском пространстве может остаться меньше стран, чем есть сейчас: по его словам, могут быть исключены государства, не участвующие в распределении мигрантов, которые прибывают в Европу.

С 15 января по 15 марта во Франции проходили общенациональные дебаты, цель которых заявлялась как «решение проблем протестующих [«желтых жилетов»] через проведение собраний в мэрии и сбор жалоб в интернете». По итогам дебатов президент Франции должен был обратиться к нации, причем запланировано это было еще на 15 апреля, однако из-за пожара в соборе Парижской Богоматери выступление Макрона было перенесено.

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Шенгенская зона — это пространство, в которое входят 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой. Четыре из этих стран (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн) не входят в ЕС.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Эммануэль Макрон, Шенгенская зона
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