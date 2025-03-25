Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации
Вопрос ротации военнослужащих в зоне специальной военной операции стоит остро, Минобороны изучает эту возможность в отношении тех, кто ушел на фронт первыми, сообщил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем», — сказал глава государства на заседании Совета по культуре.
При этом, по словам Путина, решение о ротации будет зависеть от реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения.
Глава государства отметил, что мобилизованные стали профессиональными военными, «полноценными боевыми единицами». «Уже их никто не называет какими-то «мобиками» и так далее», — отметил Путин.
Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в войска были набраны 300 тыс. человек.
Позднее власти неоднократно говорили, что необходимости в новой мобилизации нет, поскольку россияне активно заключают контракты на военную службу. Так, по словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, за прошлый год контракты с Минобороны заключили почти 440 тыс. человек.
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