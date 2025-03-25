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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Путин: вопрос ротации в зоне спецоперации стоит остро, зависит от реалий
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны обдумывает вопрос ротации, но ее возможность зависит от ситуации на линии соприкосновения, пояснил президент

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации
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Вопрос ротации военнослужащих в зоне специальной военной операции стоит остро, Минобороны изучает эту возможность в отношении тех, кто ушел на фронт первыми, сообщил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем», — сказал глава государства на заседании Совета по культуре.

При этом, по словам Путина, решение о ротации будет зависеть от реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения.

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Глава государства отметил, что мобилизованные стали профессиональными военными, «полноценными боевыми единицами». «Уже их никто не называет какими-то «мобиками» и так далее», — отметил Путин.

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в войска были набраны 300 тыс. человек.

Позднее власти неоднократно говорили, что необходимости в новой мобилизации нет, поскольку россияне активно заключают контракты на военную службу. Так, по словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, за прошлый год контракты с Минобороны заключили почти 440 тыс. человек.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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