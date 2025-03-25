Бывший омбудсмен выступил в Басманном суде в защиту Мельконьянца

В Басманном суде свидетелями защиты по делу эксперта по выборам Григория Мельконьянца выступили бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин и экс-депутат Госдумы Борис Надеждин

Григорий Мельконьянц (в центре) перед слушанием в Басманном районном суде, 25 марта 2025 года (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Во вторник 25 марта на заседании Басманного суда Москвы свидетелями защиты по делу сопредседателя движения «Голос» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца выступили бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин и экс-депутат Госдумы Борис Надеждин. Они сотрудничали с подсудимым по вопросам совершенствования избирательного права, организации наблюдения и предотвращения фальсификаций на выборах.

Лукин отметил, что в аппарате уполномоченного по правам человека существовал специальный орган, который следил за соблюдением избирательных прав граждан. «Голос» никогда не входил в него — руководство организации, как рассказал Лукин, «было особенно озабочено тем, чтобы оставаться независимыми». Мельконьянц участвовал в дискуссиях наблюдательного совета в качестве частного электорального эксперта. Лукин назвал его «мотором организации», советы которого были в центре внимания всего аппарата. Его работа была наиболее активной и заметной среди других экспертов, а сам Григорий Мельконьянц был «одним из тех людей, к мнению которых хотелось прислушиваться в наибольшей степени, добавил свидетель. Когда прокурор спросила про иностранное влияние на деятельность Мельконьянца, Лукин отметил, что его не могло быть. Он отметил, что у эксперта не было мотива навредить волеизъявлению народа, Мельконьянц, по его словам, только боролся с фальсификациями на выборах и совершенствовал электоральное законодательство, взаимодействуя по этим вопросам в том числе и с ЦИК.

В ходе выступления Бориса Надеждина судья Евгения Николаева неоднократно прерывала его из-за показаний, которые, по ее мнению, не относятся к материалам дела. «Ваша честь, я профессионально занимаюсь выборами и политикой. Первый раз я избирался в 1990 году…», — начал Надеждин. Он уверял, что судье «очень повезло», потому что он может подробно рассказать про работу на выборах. Когда председательствующая попросила политика сосредоточиться на характеристике личности Мельконьянца, он рассказал, что эксперт находится в заключении из-за борьбы с фальсификациями на избирательных участков.

Надеждин обратил внимание, что обвиняемый, в отличие от его многих коллег, никогда не высказывался про российскую власть и был на хорошем счету в Центризбиркоме. Его же, по словам Надеждина, включали во всевозможные экспертные советы. «Доверие к выборами в нашей стране близко к нулю. Я сужусь с фальсификациями в сотнях процессов»... Ваша честь, он хороший человек, отпустите его», — закончил показания Надеждин.

Мельконьянца арестовали в апреле 2023 года по подозрению в организации работы Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), которую российские власти признали нежелательной в 2021 году. В качестве доказательств в материалах дела представлены два выступления наблюдателя на заседаниях ЦИК. Мельконьянц не признал вину. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.