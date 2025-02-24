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Венедиктов в суде назвал надуманными обвинения в адрес Мельконьянца

Бывший главред «Эха Москвы» дал показания в суде над электоральным экспертом Мельконьянцем, обвиненным в организации работы нежелательной организации
Алексей Венедиктов перед зданием&nbsp;Басманного&nbsp;суда, Москва, 24 февраля 2025 года
Алексей Венедиктов перед зданием Басманного суда, Москва, 24 февраля 2025 года (Фото: Денис Пантелеев / РБК)

В понедельник 24 февраля на заседании в Басманном суде Москвы свидетелем защиты по делу Григория Мельконьянца выступил бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Журналист рассказал, что во время выборов «Эхо Москвы» часто приглашала в эфир электоральных экспертов, среди которых был и Мельконьянц. Коллеги Венедиктова характеризовали его как «человека, который внятно разъясняет основы законодательства и открывает возможности избирателям для прямого участия в процессе». Бывший главред радиостанции назвал сотрудничество с Мельконьянцем полезным: после эфиров государственные агентства распространяли его экспертное мнение, чем повышали рейтинги радиостанции.

Гособвинитель начала допрос Венедиктова с вопроса о его статусе иноагента. Бывший главред «Эха Москвы» уточнил, что его включили в реестр в апреле 2022 года, однако судебные разбирательства по оспариванию статуса идут до сих пор. Венедиктов и его адвокаты не согласны с таким решением, уточнил он. На несколько вопросов о связях Мельконьянца с «Голосом» Венедиктов отвечал, что всегда сотрудничал с ним как с электоральным экспертом, а не как с представителем «Голоса».

Относительно вопроса прокурора о статусе иноагента Венедиктов заявил РБК, что он «свидетельствует не о желании добиться правды в деле Григория Мельконьянца, а о желании скомпрометировать свидетеля защиты»
В ходе допроса Венедиктов отметил совместную работу с Мельконьянцем в штабе по наблюдению за выборами. Зимой 2011 года — после протестных акций — перед многими политическими партиями и Мосгоризбиркомом встала задача обеспечить максимальную прозрачность выборов, рассказал Венедиктов. На этой почве в 2013 году, накануне выборов мэра Москвы, по инициативе общественной палаты был создан общественный штаб по наблюдению за выборами, возглавил который Алексей Венедиктов. В том же году Григорий Мельконьянц стал экспертом, а спустя три года занял должность замруководителя штаба. По словам Венедиктова, за восемь лет сотрудничества с Григорием Мельконьянцем не было ни одного удаления наблюдателей из штаба. За это в 2016 году Центральная избирательная комиссия наградила Мельконьянца благодарственной грамотой.

Журналист отметил, что Мельконьянца приглашали в ЦИК в качестве независимого эксперта. По этой причине его беспрепятственно пускали в здание ЦИК, которое находится под контролем сотрудников Федеральной службы охраны.

Другие свидетели не явились в суд. Адвокат Бирюков попросил судью Николаеву обновить повестку председателю ЦИК Элле Памфиловой на дату следующего заседания. Памфилова ранее выражала надежду на объективное разбирательство в уголовном деле, отметив, что Мельконьянц помогал Центризбиркому профессиональной критикой.

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Григория Мельконьянца, сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесено Минюстом в реестр иноагентов), арестовали в апреле 2023 года по подозрению в организации работы Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), которую российские власти признали нежелательной в 2021 году. В качестве доказательств в материалах дела представлены два выступления наблюдателя на заседаниях ЦИК. Мельконьянц не признал вину, ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

«Мне представляются эти обвинения надуманными. Несмотря на частые споры с Григорием по избирательному процессу, безусловно, его критика и предложения были конструктивными в части прав избирателей и наблюдателей», — сказал РБК Венедиктов.

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Алексей Венедиктов Григорий Мельконьянц суд нежелательные организации местные выборы Басманный суд
Элла Памфилова фото

Элла Памфилова

политик, председатель Центризбиркома
12 сентября 1953 года
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