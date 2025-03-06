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Политика ,  
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Элла Памфилова отказалась давать показания по делу Григория Мельконьянца

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в четверг, 6 марта, второй раз не явилась в Басманный суд Москвы для дачи показаний по делу сопредседателя движения «Голос» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца «в связи с загруженностью рабочего графика». В официальном ответе на повестку Памфилова сообщила суду, что не обладает сведениями, которые имеют значение для разрешения уголовного дела и могут быть подтверждены доказательствами. Содержание ответа на заседании в четверг сообщила судья Евгения Николаева.

Ранее председатель ЦИК выражала надежду на объективное разбирательство этого дела, отметив, что Мельконьянц помогал Центризбиркому профессиональной критикой. Его часто приглашали в Центризбирком в качестве электорального эксперта — за это его наградили благодарственной грамотой, подписанной Памфиловой.

На допросе председателя ЦИК настаивал адвокат Михаил Бирюков, однако защита Мельконьянца не могла самостоятельно обеспечить явку Памфиловой и обратилась за помощью к суду. Судья Николаева выписала повестку.

«Конечно, жаль, что Элла Памфилова не смогла лично подтвердить ту высокую оценку, которую она, со слов других свидетелей, давала Григорию Мельконьянцу как электоральному эксперту», — сказал РБК адвокат.

В четверг на суде свидетелем защиты выступил политолог Александр Кынев. Он работал с подсудимым в ассоциации «Голос», где готовил аналитические отчеты по выборам, а после ликвидации организации сотрудничал с ним как эксперт в электоральной сфере. Политолог входил в экспертно-квалификационную группу, которая взаимодействовала с председателем ЦИК.

Кынев рассказал, что знает Мельконьянца более 20 лет и у него репутация одного из самых уравновешенных и спокойных людей. Он всегда был эталоном спокойствия, добавил политолог.

На вопросы защиты о нежелательной Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), за участие в которой судят Мельконьянца, Кынев ответил, что она представляет из себя федерацию, в которую входят организации по наблюдению за выборами из разных стран. Он уточнил, что у нее не может быть структурных подразделений — этого не подразумевает юридическая форма. По его словам, организация никогда не принимала участия в наблюдении за российскими выборами, так как это невозможно по закону.

У подсудимого, судьи и прокурора не возникло вопросов к свидетелю. Следующее заседание по делу пройдет 14 марта, на нем выступят оставшиеся свидетели защиты и пройдет допрос Григория Мельконьянца.

Григория Мельконьянца, сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос», арестовали в апреле 2023 года по подозрению в организации работы Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), которую российские власти признали нежелательной в 2021 году. Среди представленных обвинением доказательств — два выступления подсудимого на заседаниях ЦИК и решения судов Челябинской области и Нижнего Новгорода, которые в ходе рассмотрения административных дел в отношении активистов «Голоса» в 2022 году признали, что движение на тот момент продолжало быть участником европейской ассоциации. Мельконьянц не признал вину, ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

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Денис Пантелеев
Элла Памфилова суд Григорий Мельконьянц ассоциация «Голос»
Элла Памфилова фото

Элла Памфилова

политик, председатель Центризбиркома
12 сентября 1953 года
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