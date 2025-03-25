Американская разведка назвала Россию угрозой глобальным интересам США
Несмотря на то, как и когда закончится конфликт на Украине, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции России говорят о ее устойчивости и сохраняющейся угрозе глобальным интересам США, говорится в докладе, опубликованном к слушаниям в комитете сената по разведке.
«Возникшая повышенная и продолжительная военно-политическая напряженность между Москвой и Вашингтоном в сочетании с растущей уверенностью России в своем превосходстве на поле боя и в оборонно-промышленном комплексе, а также риск ядерной войны создают как срочность, так и осложнения усилиям США по доведению войны до приемлемого завершения», — говорится в документе.
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