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Финансы ,  
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В ФССП рассказали о «вале нарушений» при взыскании долгов с россиян

Крупнейшие взыскатели долгов в России допустили около 60 тыс. нарушений при работе с гражданами, оценили в ФССП. Речь идет не только о коллекторских агентствах, но и о банках и МФО
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выявила почти 60 тыс. нарушений в результате масштабной проверки участников рынка взыскания — коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций (МФО) — в конце 2024 года, сообщила директор департамента ФССП Анастасия Мурашкина. Она уточнила, что речь идет о надзорных действиях по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Проверка приставов стала самой серьезной на рынке взыскания за последние два-три года, писал РБК.

«Результаты этих проверок нас, когда мы подвели итоги, удивили. Удивили существенно, потому что мы никак не ожидали увидеть сводную цифру нарушений в количестве почти 60 тыс. Притом, что количество проверяемых субъектов было 33 организации, плюс филиалы обособленных подразделений. Это очень много. Это прямо вал нарушений», — констатировала Мурашкина, выступая на встрече представителей Банка России с участниками рынка, организованной Ассоциацией банков России (АБР).

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

По ее словам, к систематическим нарушениям, которые допускали все типы взыскателей, относятся взаимодействие с третьими лицами без согласия должника и разглашение им персональных данных клиентов, оказание психологического давления, использование сотрудниками личных телефонов для контактов с должниками, а также нарушение частоты взаимодействия. Например, по закону (230-ФЗ) коллекторы могут звонить и напоминать гражданину о долге не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Это ограничение распространяется в том числе на звонки от роботов-коллекторов.

Как отметила Мурашкина, под проверку ФССП попали восемь крупнейших банков. Помимо стандартных нарушений, приставы выявили случаи, когда кредитные организации не вели аудиозапись переговоров с должниками или скрывали информацию от проверяющих.

«Имели место, к сожалению, и случаи, когда работники кредитных организаций препятствовали получению нами информации в рамках проверки, удаляли информацию о заемщиках со своих телефонных аппаратов, под различными предлогами отказывались предоставлять доступ к компьютерам сотрудников», — рассказала представитель ФССП.

В 2024 году приставы признали обоснованными 9,4 тыс. жалоб россиян на взыскателей долгов, писал РБК. Это на 36,3% больше, чем годом ранее, и новый рекорд за все время раскрытия такой статистики — с 2019 года. Всего за прошлый год граждане подали в ФССП 51,8 тыс. обращений по поводу деятельности коллекторов.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ФССП судебные приставы Взыскание задолженности Долги коллекторы Банки МФО
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