На Трампа подали в суд из-за указа о закрытии Минобразования

Трамп подписал указ, предполагающий закрытие ведомства. Его полномочия президент поручил передать на уровень штатов. В иске указ назван «неконституционным»

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Профсоюзы учителей и правозащитники, включая Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения (NAACP), подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за планов ликвидировать Министерство образования, сообщает Reuters.

Закрыть федеральное ведомство было одним из предвыборных обещаний Трампа. 20 марта он подписал указ «Улучшение образовательных показателей путем расширения прав и возможностей родителей, штатов и местных сообществ», предполагающий закрытие Минобразования. Полномочия последнего президент поручил передать на уровень штатов.

В указе говорится, что на федеральное финансирование американских школ ежегодно тратится $60 млрд. Хотя ведомство «никого не обучает, но содержит офис по связям с общественностью, в котором работают более 80 сотрудников, на что уходит более $10 млн в год», поясняется в нем. При этом 70% учеников 8-х классов не умеют читать, а 72% не знают математику, утверждается в документе.

Кроме того, Министерство образования управляет портфелем студенческих кредитов на сумму более $1,6 трлн, что «соответствует размеру одного из крупнейших банков страны Wells Fargo». «Министерство образования — это не банк, и оно должно передать банковские функции организации, способной обслуживать американских студентов», — подчеркивается в указе. Для полной ликвидации ведомства потребуется одобрение конгресса.

Из-за угроз Трампа министерство решило сократить штат сотрудников почти вдвое. Там работают около 4,4 тыс. человек, отмечал CNN.

В иске, поданном в Федеральный окружной суд Мэриленда, указывается, что конгрессом было предписано ведомству «развивать образовательные возможности и качество образования». Указ же Трампа «неконституционный и противоречит директиве конгресса».

Министерство образования США, в частности, следит за соблюдением прав учителей и школьников, работает с уязвимыми группами населения. Кроме того, департамент распределяет федеральные гранты, в том числе контролирует программы, которые направлены на помощь в образовании детей из малообеспеченных семей.