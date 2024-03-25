Россия не признала планов США по расширению континентального шельфа

Здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия не признала объявленное США изменение внешних границ континентального шельфа, сообщил постпред России при Международном органе по морскому дну (МОМД) на сессии Совета организации. Мероприятие проходит в период 18-29 марта в Кингстоне (Ямайка).

«США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении Органа [Совета МОМД], то есть всего мирового сообщества, пространства морского дна и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования (около 1 млн кв. км).в декабре 2023 года», — указал МИД России.

МОМД в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года призван регулировать деятельность государств в глубоководном районе морского дна в пространствах, которые не подпадают под действие национальной юрисдикции прибрежных государств.

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