 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россия не признала планов США по расширению континентального шельфа

МИД: Москва не признала планов Вашингтона по расширению границы шельфа
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия не признала объявленное США изменение внешних границ континентального шельфа, сообщил постпред России при Международном органе по морскому дну (МОМД) на сессии Совета организации. Мероприятие проходит в период 18-29 марта в Кингстоне (Ямайка).

«США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении Органа [Совета МОМД], то есть всего мирового сообщества, пространства морского дна и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования (около 1 млн кв. км).в декабре 2023 года», — указал МИД России.

МОМД в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года призван регулировать деятельность государств в глубоководном районе морского дна в пространствах, которые не подпадают под действие национальной юрисдикции прибрежных государств.

Материал дополняется

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
МИД США континентальный шельф
Материалы по теме
В МИДе посоветовали Макрону не проверять готовность России к ответу
Политика
В МИД России назвали провокационными учения НАТО Nordic Response
Политика
МИД России объявил об ответе на санкции ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Минобороны сообщило об улучшении позиций на авдеевском направлении Политика, 14:43
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 14:34
Россия не признала планов США по расширению континентального шельфа Политика, 14:33
Осужденный за изнасилование Дани Алвес внес залог €1 млн Спорт, 14:32
Задача поставлена партией: как Китай удержит планку роста ВВП в 5% Pro, 14:32
НКР изменило прогноз рейтинга Ак Барс Банка A.ru на позитивный Кредитные рейтинги, 14:28
В Красноярском крае определили победителей чемпионата «Абилимпикс» – 2024 Пресс-релиз, 14:27
Экс-менеджеру РВК дали 6 лет за хищение ₽1,3 млрд под видом инвестиций Бизнес, 14:24
МЧС сообщило, что обнаружили в пробуренной к заваленным горнякам шахте Общество, 14:19
Минтруд предложил упростить процесс получения субсидии на оплату ЖКУ Недвижимость, 14:18
Спасатели приостановили работы внутри шахты «Пионер» в Амурской области Общество, 14:15
В Испании и Австрии оценили уровень террористической угрозы Политика, 14:13
Бумаги «Эталона» упали на 6% после отчета. Почему и ждать ли дивидендов? Инвестиции, 14:12
Не все брокеры смогли вовремя начать прием заявок на обмен активами Инвестиции, 14:12