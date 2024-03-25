Россия не признала планов США по расширению континентального шельфа
Россия не признала объявленное США изменение внешних границ континентального шельфа, сообщил постпред России при Международном органе по морскому дну (МОМД) на сессии Совета организации. Мероприятие проходит в период 18-29 марта в Кингстоне (Ямайка).
«США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении Органа [Совета МОМД], то есть всего мирового сообщества, пространства морского дна и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования (около 1 млн кв. км).в декабре 2023 года», — указал МИД России.
МОМД в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года призван регулировать деятельность государств в глубоководном районе морского дна в пространствах, которые не подпадают под действие национальной юрисдикции прибрежных государств.
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