Косачев обосновал право стран мира не признавать новые границы шельфа США

Сенатор Косачев: страны мира могут не признавать новые границы США в Арктике

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Соединенные Штаты, заявляя о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, действуют без какой-либо международно-правовой основы, а значит, международное сообщество имеет право не признавать новые границы. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Косачев прокомментировал публикацию Вашингтоном новых официальных карт. Из них следует, что теперь континентальный шельф страны начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. В связи с этим у США возникает территориальный спор с Канадой и Японией, отметил сенатор.

Он пояснил, что в качестве основания для расширения шельфа в Госдепе США указали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. При этом Вашингтон до сих пор не ратифицировал ее. Кроме того, государство не доказало подводное продолжение материковой части за пределами 200 миль от исходных линий.

Как рассказал вице-спикер, другие страны, например Россия, Канада и Дания, в отличие от США, отправили в комиссию ООН по границам континентального шельфа заявки на расширение границ и «годами ожидают» рассмотрения своих претензий. «Россия, как ответственный участник конвенции, полностью следует ее положениям», — подчеркнул он.

Расширенный континентальный шельф занимает площадь около 1 млн кв. км, преимущественно в Арктике и Беринговом море. Согласно международному праву, страны имеют экономические права на природные ресурсы на морском дне и под ним в зависимости от границ их континентальных шельфов. Они могут находиться на расстоянии до 370 км от берега.

Как ранее писал Bloomberg, США, увеличивая претензии на континентальный шельф, стремятся расширить доступ к важнейшим минералам, которые необходимы для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики. Эти отрасли Белый дом считает ключевыми для нацбезопасности. По оценке Геологической службы США от 2008 года, за полярным кругом находятся залежи редких металлов, а также примерно 90 млрд барр. нефти и 1670 трлн куб. футов газа.