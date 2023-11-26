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Политика ,  
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Премьер Японии захотел встретиться с главой КНДР

Премьер Японии Кисида захотел встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном
КНДР выкрала не менее 13 японцев, часть из них были возвращены спустя 30 лет после международного скандала. Токио считает, что людей крадут для обучения шпионов языку и культуре, а Пхеньян удерживает больше японцев, чем признает
Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Takashi Aoyama / Getty Images)

Японский премьер Фумио Кисида выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он сделал это заявление в Токио на митинге, который был посвящен проблеме похищения людей северокорейской стороной, пишет Kyodo.

«Мы продолжаем работать по разным каналам. Мы еще больше укрепим наши усилия по скорейшему проведению саммита», — сказал Кисида.

КНДР похищала японцев для обучения шпионов японскому языку и культуре, а также для кражи личностей, чтобы агенты могли маскироваться под них в разведывательных целях, преимущественно во время операций в Южной Корее, пишет Associated Press.

Япония полагает, что 17 граждан были похищены северокорейскими агентами в конце 1970-х — начале 1980-х. Среди них — школьники и другие жители прибрежных районов Японии. Есть подозрения, что сотни других пропавших в Японии лиц могли быть также похищены, указывает Japan Times.

В 2002 году Северная Корея признала похищение 13 человек, принесла извинения и позволила пятерым вернуться в Японию, утверждая, что оставшиеся восемь скончались. Пхеньян не признает похищение еще четверых японцев. По версии Токио, оставшихся 12 человек не хотят возвращать, поскольку те могут раскрыть информацию о КНДР.

Правительство Японии называет проблему похищенных граждан приоритетом во внешней политике, не раз требовало вернуть их и подчеркивало, что без этого не будет нормализации отношений двух стран. Кисида предлагал северокорейскому лидеру встретиться, однако прогресса по этому вопросу не было. «До тех пор пока вопрос о похищениях не будет решен, я полон решимости встретиться с председателем Ким Чен Ыном лицом к лицу без каких-либо условий», — говорил японский премьер прошлой весной.

Между странами не установлены дипломатические отношения, решение вопроса не продвигается во многом в связи санкциями Японии против КНДР из-за северокорейских ядерных и ракетных разработок. Нерешенными также остаются проблемы компенсации за Вторую мировую войну.

Возмущение происходящим выражали и в ООН. Комиссия организации по расследованию ситуации с правами человека в КНДР сообщила в 2014 году, что «похищения и насильственные исчезновения людей [агентами КНДР] из других стран были уникальными по интенсивности, масштабам и характеру».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Япония Ким Чен Ын КНДР Северная Корея Фумио Кисида

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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