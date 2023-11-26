Премьер Японии захотел встретиться с главой КНДР

КНДР выкрала не менее 13 японцев, часть из них были возвращены спустя 30 лет после международного скандала. Токио считает, что людей крадут для обучения шпионов языку и культуре, а Пхеньян удерживает больше японцев, чем признает

Фумио Кисида (Фото: Takashi Aoyama / Getty Images)

Японский премьер Фумио Кисида выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он сделал это заявление в Токио на митинге, который был посвящен проблеме похищения людей северокорейской стороной, пишет Kyodo.

«Мы продолжаем работать по разным каналам. Мы еще больше укрепим наши усилия по скорейшему проведению саммита», — сказал Кисида.

КНДР похищала японцев для обучения шпионов японскому языку и культуре, а также для кражи личностей, чтобы агенты могли маскироваться под них в разведывательных целях, преимущественно во время операций в Южной Корее, пишет Associated Press. Япония полагает, что 17 граждан были похищены северокорейскими агентами в конце 1970-х — начале 1980-х. Среди них — школьники и другие жители прибрежных районов Японии. Есть подозрения, что сотни других пропавших в Японии лиц могли быть также похищены, указывает Japan Times. В 2002 году Северная Корея признала похищение 13 человек, принесла извинения и позволила пятерым вернуться в Японию, утверждая, что оставшиеся восемь скончались. Пхеньян не признает похищение еще четверых японцев. По версии Токио, оставшихся 12 человек не хотят возвращать, поскольку те могут раскрыть информацию о КНДР.

Правительство Японии называет проблему похищенных граждан приоритетом во внешней политике, не раз требовало вернуть их и подчеркивало, что без этого не будет нормализации отношений двух стран. Кисида предлагал северокорейскому лидеру встретиться, однако прогресса по этому вопросу не было. «До тех пор пока вопрос о похищениях не будет решен, я полон решимости встретиться с председателем Ким Чен Ыном лицом к лицу без каких-либо условий», — говорил японский премьер прошлой весной.

Между странами не установлены дипломатические отношения, решение вопроса не продвигается во многом в связи санкциями Японии против КНДР из-за северокорейских ядерных и ракетных разработок. Нерешенными также остаются проблемы компенсации за Вторую мировую войну.

Возмущение происходящим выражали и в ООН. Комиссия организации по расследованию ситуации с правами человека в КНДР сообщила в 2014 году, что «похищения и насильственные исчезновения людей [агентами КНДР] из других стран были уникальными по интенсивности, масштабам и характеру».