Губернатор сообщил о пожаре на подстанции Новочеркасской ГРЭС

Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, пострадавших нет, сообщил Голубев. По его словам, из-за пожара из эксплуатации временно выведены два энергоблока ГРЭС

Новочеркасская ГРЭС (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС этой ночью произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции, никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — добавил он.

Новочеркасская ГРЭС — одна из крупнейших тепловых электростанций Объединенной энергетической системы Юга России. Она была введена в эксплуатацию в 1965 году, расположена в городе Новочеркасске, в 53 км от Ростова-на-Дону. Установленная электрическая мощность ГРЭС — 2229 МВт, установленная тепловая мощность — 60 Гкал/ч. В 2016 году был введен в эксплуатацию новый угольный энергоблок ПСУ-330. В 2021 году правительство в рамках модернизации тепловых электростанций утвердило проекты строительства двух парогазовых энергоблоков Новочеркасской ГРЭС установленной мощностью 165 МВт и 324 МВт с вводом в 2027–2029 годах.

В последние недели Ростовская область регулярно подвергается ракетным атакам и атакам беспилотников со стороны Украины, однако за прошедшие сутки тревога в регионе не объявлялась. Последний раз Голубев отчитывался о работе ПВО и отражении атаки беспилотника 17 марта.

О попытках атак ВСУ на Новочеркасскую ГРЭС ранее не сообщалось. Однако в июне прошлого года на электростанции случился пожар, который привел к массовым отключениям электричества в Ростове-на- Дону и Новочеркасске. По данным регионального ГУ МЧС загорелась кровля на шестом энергоблоке ГРЭС. Огнем было охвачено 200 кв. м.

По словам начальника ГУ МЧС по области Сергея Филиппова, предварительной причиной возгорания тогда стало «нарушение технологического процесса». «При проведении плановых работ произошел выброс газовоздушной смеси с последующим горением. Внешнее воздействие исключено», — пояснял он.