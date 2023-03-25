NYT узнала о расследовании против экс-морпеха США из-за поставок Украине

Газета пишет, что полковник в отставке, который основал группу волонтеров для помощи Украине, может быть причастен к незаконному экспорту военных технологий, так как в документах о поставках не значатся получатели техники

Хантер Рипли Роулингс (Фото: RipRawlings / Twitter)

В США начали расследование в отношении подполковника в отставке Хантера Рипли Роулингса, которого подозревают в незаконном экспорте военных технологий в ходе конфликта на Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники и изученные документы.

По данным издания, речь идет о поставке в прошлом году Украине приборов ночного видения и тепловизионной оптики группой волонтеров «Герои Рипли», которую основал экс-военный, на сумму $63 тыс. На часть этого оборудования распространяются американские экспортные ограничения, но в документах о поставке не были указаны покупатели, что и стало причиной для расследования.

Газета отмечает, что это не единственная вызывающая вопросы поставка со стороны «Героев Рипли». В 2022-м они закупили разведывательные машины с дистанционным управлением на сумму $25 тыс., но на Украину они так и не поступили. По словам Рипли, машины задержали в Польше из-за юридических проблем. Также группа не предоставляет отчетов о расходах тем, кто жертвует им деньги, пишет газета.

С Рипли связан американский доброволец Джеймс Васкез, который, как узнала газета, лгал о своем обширном военном опыте. Он заявлял, что воевал в Ираке и Кувейте, но в Пентагоне NYT сообщили, что Васкез не участвовал в операциях в этих регионах.

NYT отмечает, что это не единственный случай участия в боевых действиях на Украине иностранцев почти без воинского опыта. По данным издания, в интернациональный легион, который был сформирован по приказу президента Владимира Зеленского после начала спецоперации, брали добровольцев после десятиминутной проверки их биографий. Кроме того, газета узнала, что в состав формирования входят около 1,5 тыс. человек, а не 20 тыс., как заявляли власти Украины.

В августе прошлого года Минобороны публиковало свои данные по числу наемников на Украине. По их сведениям, общее их число составляло чуть больше 7 тыс., из них более 2,6 тыс. были ликвидированы.

Среди стран, откуда прибыли наемники, были названы Польша, Румыния, Канада, Великобритания, США и еще 60 государств.