В ДНР сообщили о предпосылках к оперативному окружению Авдеевки

Советник врио главы ДНР отметил, что росссийские силы дейсвуют под Авдеевкой «по опыту Соледара и Артемовска» и уже есть предпосылки к тому, что ВСУ в скором времени окажутся в оперативном окружении

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На сегодняшний день имеются все предпосылки к тому, что Авдеевка в скором времени окажется в оперативном окружении, заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении уже есть, потому что здесь мы ведем такую же работу, примерно точно так же по опыту Соледара и Артемовска по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе», — сказал он.

Гагин отметил, что уже сейчас украинская группировка войск рискует попасть на этом направлении в окружение, аналогичное Артемовску и Соледару.

Авдеевка — город в Покровском районе ДНР, расположенный в 10 км к северу от Донецка. Население города на начало 2022 года составляло 31 тыс. человек. Минобороны России регулярно сообщает об обстрелах Донецка из Авдеевки.

24 марта об успехах российских сил на авдеевском направлении говорил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Авдеевское направление является одним из самых горячих сейчас. Здесь есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки», — сказал он. За несколько дней до этого Пушилин говорил, что у ВСУ в Авдеевке порядка пяти путей снабжения: «это не всегда асфальтированные дороги, но тем не менее мы видим, что ими пользуется противник». Гагин 17 марта отмечал, что Авдеевка может быть взята в окружение в течение ближайших недель.