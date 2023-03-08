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В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка из-за Авдеевки

Советник Пушилина: российское наступление у Авдеевки облегчает судьбу Донецка
Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о «реально заметном» снижении интенсивности обстрелов Донецка — по его словам, причиной этого является отвлечение украинских сил на сдерживание российского наступления у Авдеевки
Последствия обстрела школы в Донецке 7 марта
Последствия обстрела школы в Донецке 7 марта (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Донецк стал меньше подвергаться обстрелам, поскольку ВСУ пытаются сдержать наступление России на авдеевском направлении, заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом. И это реально заметно», — отметил он, посещая передовые позиции вблизи Авдеевки.

По словам Гагина, сейчас украинские силы растягивают технику по всей линии фронта, чтобы сдержать российское наступление.

Авдеевка — населенный пункт к северо-западу от Донецка, он находится под контролем Киева.

Донецк регулярно подвергается обстрелам. Накануне, 7 марта, как сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале, в городе было более десяти обстрелов — их фиксировали в окраинных Петровском, Куйбышевском, Киевском районах. Было выпущено свыше 30 снарядов калибра 155 мм. От одного из них пострадала школа.

Самым массированным обстрелом города с 2014 года Кулемзин называл атаку, которая была в декабре 2022-го. Тогда по городу, в том числе по его центру, попали около 40 ракет реактивной системы залпового огня «Град». Пострадали не менее пяти человек. Были зафиксированы повреждения жилых домов, общежития, яслей, поликлиники, торгового центра и Свято-Преображенского собора.

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Последний раз, по данным мэра, центр Донецка, Ворошиловский район, был под обстрелом 19 февраля. Во время этой атаки погиб один человек, были ранены 12.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Донецк Авдеевка ДНР
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