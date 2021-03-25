Партия Прилепина и Миронова впишет в программу расширение России

В программу объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» попадет тезис о расширении территории России за счет Донбасса и Нагорного Карабаха

Захар Прилепин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Расширение территории России станет одним из пунктов политической программы объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом в ходе брифинга в четверг, 25 марта заявил замруководителя центрального аппарата партии Николай Новичков. На мероприятии представители редакционной коллегии рассказали о ходе работы над программными документами для думской кампании.

«У нас в манифесте, который подписали лидеры трех партий написано «Донбасс — это Россия», — уточнил Новичков. — И все территории, которые хотят присоединиться к России, должны получить возможность это сделать, а россияне, наши соотечественники, должны получить право на родину».

По словам Новичкова, когда начался конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, представители партии обратились к жителям непризнанной республики. «Единственный способ решить конфликт раз и навсегда — это присоединение к России, — уверен спикер. — Другого способа не существует, все остальное — это симулякр».

В ходе брифинга также обсуждался ход объединения трех партий. Новичков уточнил, что никаких проблем при этом не возникает. «Может быть, кому-то хочется, чтоб у нас ничего не получилось, но это ерунда. Мы и идеологически объединимся, и политически, и организационно», — сказал он. По словам представителя партии, хотя «кто-то надеялся, что тема Донбасса станет преткновением», в лице главы объединенной партии Сергея Миронова его однопартийцы обрели «еще большего донбассца, чем многие соратники [Захара Прилепина]».

В программе, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму, будут также пункты, касающиеся образования, экономики и культуры. Также у партии есть планы по установке мемориального комплекса, в котором будут увековечены все кавалеры Ордена Победы, в том числе и Иосиф Сталин. В пресс-службе партии сообщили РБК, тем не менее пока проект не утвержден, он должен пройти несколько стадий согласования.