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Партия Прилепина и Миронова впишет в программу расширение России

В программу объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» попадет тезис о расширении территории России за счет Донбасса и Нагорного Карабаха
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Расширение территории России станет одним из пунктов политической программы объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом в ходе брифинга в четверг, 25 марта заявил замруководителя центрального аппарата партии Николай Новичков. На мероприятии представители редакционной коллегии рассказали о ходе работы над программными документами для думской кампании.

«У нас в манифесте, который подписали лидеры трех партий написано «Донбасс — это Россия», — уточнил Новичков. — И все территории, которые хотят присоединиться к России, должны получить возможность это сделать, а россияне, наши соотечественники, должны получить право на родину».

По словам Новичкова, когда начался конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, представители партии обратились к жителям непризнанной республики. «Единственный способ решить конфликт раз и навсегда — это присоединение к России, — уверен спикер. — Другого способа не существует, все остальное — это симулякр».

В ходе брифинга также обсуждался ход объединения трех партий. Новичков уточнил, что никаких проблем при этом не возникает. «Может быть, кому-то хочется, чтоб у нас ничего не получилось, но это ерунда. Мы и идеологически объединимся, и политически, и организационно», — сказал он. По словам представителя партии, хотя «кто-то надеялся, что тема Донбасса станет преткновением», в лице главы объединенной партии Сергея Миронова его однопартийцы обрели «еще большего донбассца, чем многие соратники [Захара Прилепина]». 

В программе, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму, будут также пункты, касающиеся образования, экономики и культуры. Также у партии есть планы по установке мемориального комплекса, в котором будут увековечены все кавалеры Ордена Победы, в том числе и Иосиф Сталин. В пресс-службе партии сообщили РБК, тем не менее пока проект не утвержден, он должен пройти несколько стадий согласования.

В конце января Миронов, председатель партии «За правду» Захар Прилепин и партии «Патриоты России» Геннадий Семигин подписали манифест об объединении. В манифесте говорится также о необходимости усиления роли государства в экономике, повышения минимального размера оплаты труда и пенсий, а также ужесточении ответственности за преступления коррупционной направленности. После съезда в феврале новая, объединенная партия получила название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Миронов, Прилепин и Семигин входят в федеральную тройку кандидатов от партии на думских выборах.

Автор
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
«Справедливая Россия» Захар Прилепин Донбасс Нагорный Карабах
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