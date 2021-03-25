СМИ сообщили о ракетной атаке Ирана по израильскому судну

Иран запустил ракету по принадлежащему Израилю контейнеровозу в Аравийском море. Об этом сообщает портал Ynet (является онлайн-выпуском газеты «Едиот ахронот»).

Атаке подверглось судно «Лори», которое ходит под флагом Либерии и принадлежит бизнесмену Уди Ангелу. Судно направлялось из Танзании в Индию.

Портал отмечает, что по контейнеровозу была запущена небольшая ракета. Судно не получило значительных повреждений и продолжило движение по маршруту. О пострадавших не сообщается. «Израиль считает, что это умышленное нападение Ирана», — говорится в сообщении.

Как сообщает The Jerusalem Post, судно было атаковано во время движения между Индией и Оманом. «Об инциденте было сообщено израильским службам безопасности и владельцам компании», — пишет газета.

В настоящее время представители службы безопасности Израиля изучают возможные последствия инцидента и полагают, что это может означать, что Иран намеревается атаковать больше израильских кораблей, отмечает издание.