Два заместителя главы ФСИН уйдут в отставку

По данным источников РБК, рапорты об отставке написали несколько генералов, которые работали еще с прежним руководителем ФСИН Геннадием Корниенко

Анатолий Рудый (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Первый заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый в ближайшее время покинет свой пост. Об этом РБК сообщили источник в ведомстве и собеседник, близкий к центральному аппарату ФСИН.

По их словам, помимо Рудого в отставку отправится и начальник Главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов. Оба генерала уже написали заявления об уходе.

Ранее о вероятной отставке Рудого также писали источники портала Pasmi. По его данным, рапорты об увольнении написали еще три заместителя главы ведомства Александра Калашникова, которые работали с его предшественником — Геннадием Корниенко. Речь может идти о генерал-лейтенантах Валерии Балане, Валерии Бояриневе и Рустаме Степаненко.

РБК направил запрос в пресс-центр ФСИН России.

Рудый является первым заместителем главы ФСИН с марта 2014 года. В 1994–2012 годах он занимал различные должности в Государственной фельдъегерской службе России.