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Два заместителя главы ФСИН уйдут в отставку

По данным источников РБК, рапорты об отставке написали несколько генералов, которые работали еще с прежним руководителем ФСИН Геннадием Корниенко
Анатолий Рудый
Анатолий Рудый (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Первый заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый в ближайшее время покинет свой пост. Об этом РБК сообщили источник в ведомстве и собеседник, близкий к центральному аппарату ФСИН.

По их словам, помимо Рудого в отставку отправится и начальник Главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов. Оба генерала уже написали заявления об уходе.

Ранее о вероятной отставке Рудого также писали источники портала Pasmi. По его данным, рапорты об увольнении написали еще три заместителя главы ведомства Александра Калашникова, которые работали с его предшественником — Геннадием Корниенко. Речь может идти о генерал-лейтенантах Валерии Балане, Валерии Бояриневе и Рустаме Степаненко.

РБК направил запрос в пресс-центр ФСИН России.

Рудый является первым заместителем главы ФСИН с марта 2014 года. В 1994–2012 годах он занимал различные должности в Государственной фельдъегерской службе России.

В середине марта 2020 года президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, который курировал хозяйственное направление, занимался организацией строительства, реконструкции и ремонта. В конце ноября Максименко был задержан, а затем арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

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По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» между территориальными управлениями ФСИН и ее управлением строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу. Выбранная строительная организация заведомо не имела достаточных производственных и кадровых ресурсов, утверждали в СК.

Калашников возглавил ФСИН в октябре 2019 года. До этого он возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю. Корниенко, которому исполнилось 65 лет, не продлили срок нахождения на госслужбе.

Авторы
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Артем Филипенок Артем Филипенок
При участии
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