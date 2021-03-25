Два заместителя главы ФСИН уйдут в отставку
Первый заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый в ближайшее время покинет свой пост. Об этом РБК сообщили источник в ведомстве и собеседник, близкий к центральному аппарату ФСИН.
По их словам, помимо Рудого в отставку отправится и начальник Главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов. Оба генерала уже написали заявления об уходе.
Ранее о вероятной отставке Рудого также писали источники портала Pasmi. По его данным, рапорты об увольнении написали еще три заместителя главы ведомства Александра Калашникова, которые работали с его предшественником — Геннадием Корниенко. Речь может идти о генерал-лейтенантах Валерии Балане, Валерии Бояриневе и Рустаме Степаненко.
РБК направил запрос в пресс-центр ФСИН России.
Рудый является первым заместителем главы ФСИН с марта 2014 года. В 1994–2012 годах он занимал различные должности в Государственной фельдъегерской службе России.