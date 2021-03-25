Кремль вспомнил о попытках «насильственного демократизаторства» России

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Журналисты попросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировать слова секретаря российского Совбеза Николая Патрушева об экспансии идеалов Запада и советника министра обороны Андрея Ильницкого о «ментальной войне» против России. Песков согласился, что «целенаправленная линия на сдерживание и подавление России она имеет место быть», передает корреспондент РБК.

«Линия, направленная на сдерживание России, она абсолютно постоянна и заметна невооруженным взглядом. Попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента крушения ССССР хорошо ощущались, мы их наблюдали, помним. Они совершенствуются, задействуется новый технологический инструментарий», — сказал он.

Песков добавил, что Россия не приемлет вмешательства в ее внутренние дела. «Мы ценим культурные обмены и обмены по линии гражданского общества, но не в формате навязывания», — сказал он.

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