Захарова объяснила регулирование интернета в России действиями Запада

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Страны Запада своими действиями ускорили начало регулирования интернета в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В России все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры в отношении американских интернет-монополий», — сказала она.

По ее словам, чем больше американские ИТ-компании будут подвергать цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем больше регулятивных мер будут принимать Россия и другие страны. «И виноваты в этой тягостной тенденции исключительно интернет-монополии», — подчеркнула Захарова.

Накануне Захарова прокомментировала ограничения, введенные на YouTube против фильма «Крым. Путь на Родину» и в Instagram против аккаунта телеканала «Крым 24». По словам Захаровой, ограничения связаны с очередной годовщиной присоединения Крыма к России. При этом в Google заявили, что возрастные ограничения на фильм «Крым. Путь на Родину» установили еще в апреле 2020-го, и отметили, что фильм все еще доступен на YouTube, но перед просмотром нужно ознакомиться с предупреждением о наличии в нем сцен насилия.