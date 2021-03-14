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Захарова объяснила регулирование интернета в России действиями Запада

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Страны Запада своими действиями ускорили начало регулирования интернета в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В России все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры в отношении американских интернет-монополий», — сказала она.

По ее словам, чем больше американские ИТ-компании будут подвергать цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем больше регулятивных мер будут принимать Россия и другие страны. «И виноваты в этой тягостной тенденции исключительно интернет-монополии», — подчеркнула Захарова.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Накануне Захарова прокомментировала ограничения, введенные на YouTube против фильма «Крым. Путь на Родину» и в Instagram против аккаунта телеканала «Крым 24». По словам Захаровой, ограничения связаны с очередной годовщиной присоединения Крыма к России. При этом в Google заявили, что возрастные ограничения на фильм «Крым. Путь на Родину» установили еще в апреле 2020-го, и отметили, что фильм все еще доступен на YouTube, но перед просмотром нужно ознакомиться с предупреждением о наличии в нем сцен насилия.

10 марта Роскомнадзор объявил, что начал замедлять работу Twitter в России в связи с тем, что соцсеть не удаляет запрещенный в России контент.

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