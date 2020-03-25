Пентагон временно запретил военным все зарубежные поездки

Американским военным и членам их семей запретили любые поездки с пересечением границы. Исключение может быть сделано только для выводимых из Афганистана войск

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Министр обороны США Марк Эспер подписал распоряжение, согласно которому американским военным на 60 дней запрещаются все поездки за рубеж. Об этом глава Пентагона сообщил Reuters.

Распоряжение относится как к военнослужащим, так и к гражданскому персоналу в ведении Пентагона, а также распространяется на членов их семей. Вместе с тем в ряде случаев может быть сделано исключение. В частности, действие приказа, подразумевающего в том числе и запрет на возвращение в США для военных за рубежом, не будет распространяться на служащих контингента войск в Афганистане, которых Вашингтон выводит из страны.

Пентагон уже принял меры для ограничения распространения коронавируса. В середине марта Эспер рекомендовал военнослужащим и гражданскому персоналу избегать физических контактов, включая объятия и рукопожатия. О полном запрете поездок тогда речь не шла, однако военным было рекомендовано отказаться от поездок в районы, где была зафиксирована вспышка заболевания.

В США 13 марта было объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. С 13 марта Соединенные Штаты ввели 30-дневный запрет на въезд в страну иностранных граждан из стран Европы.