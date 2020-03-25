Пентагон временно запретил военным все зарубежные поездки
Министр обороны США Марк Эспер подписал распоряжение, согласно которому американским военным на 60 дней запрещаются все поездки за рубеж. Об этом глава Пентагона сообщил Reuters.
Распоряжение относится как к военнослужащим, так и к гражданскому персоналу в ведении Пентагона, а также распространяется на членов их семей. Вместе с тем в ряде случаев может быть сделано исключение. В частности, действие приказа, подразумевающего в том числе и запрет на возвращение в США для военных за рубежом, не будет распространяться на служащих контингента войск в Афганистане, которых Вашингтон выводит из страны.
Пентагон уже принял меры для ограничения распространения коронавируса. В середине марта Эспер рекомендовал военнослужащим и гражданскому персоналу избегать физических контактов, включая объятия и рукопожатия. О полном запрете поездок тогда речь не шла, однако военным было рекомендовано отказаться от поездок в районы, где была зафиксирована вспышка заболевания.
В США 13 марта было объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. С 13 марта Соединенные Штаты ввели 30-дневный запрет на въезд в страну иностранных граждан из стран Европы.