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Пентагон временно запретил военным все зарубежные поездки

Американским военным и членам их семей запретили любые поездки с пересечением границы. Исключение может быть сделано только для выводимых из Афганистана войск
Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости

Министр обороны США Марк Эспер подписал распоряжение, согласно которому американским военным на 60 дней запрещаются все поездки за рубеж. Об этом глава Пентагона сообщил Reuters.

Распоряжение относится как к военнослужащим, так и к гражданскому персоналу в ведении Пентагона, а также распространяется на членов их семей. Вместе с тем в ряде случаев может быть сделано исключение. В частности, действие приказа, подразумевающего в том числе и запрет на возвращение в США для военных за рубежом, не будет распространяться на служащих контингента войск в Афганистане, которых Вашингтон выводит из страны.

Пентагон уже принял меры для ограничения распространения коронавируса. В середине марта Эспер рекомендовал военнослужащим и гражданскому персоналу избегать физических контактов, включая объятия и рукопожатия. О полном запрете поездок тогда речь не шла, однако военным было рекомендовано отказаться от поездок в районы, где была зафиксирована вспышка заболевания.

Пентагон рекомендовал отказаться от объятий и рукопожатий в ведомстве
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В США 13 марта было объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. С 13 марта Соединенные Штаты ввели 30-дневный запрет на въезд в страну иностранных граждан из стран Европы.

Ранее 25 марта Пентагон сообщил, что трое военнослужащих заразились коронавирусом во время плавания авианосца USS Theodore Roosevelt. Незадолго до этого он заходил во вьетнамский порт Дананг. Моряков поместили на карантин, с судна их решили вывезти по воздуху. Всего на борту корабля находятся порядка 5 тыс. человек.

В США, по последним данным университета Хопкинса, насчитывается более 62 тыс. выявленных случаев заражения новым коронавирусом, 869 человек умерли. По числу зараженных Соединенные Штаты находятся на третьем месте после Китая и Италии.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Пентагон, военные, США
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