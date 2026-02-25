МИД Латвии объявил корееведа Ланькова персоной нон грата

Ланьков допустил, что в будущем может обжаловать решение властей Латвии. Ученый ранее отмечал, что никаких объяснений того, почему его «навечно изгнали» из страны, в показанных ему документах не было

Андрей Ланьков (Фото: a_lankov / Telegram)

Историк-кореевед Андрей Ланьков подтвердил РБК, что в Латвии признали его персоной нон грата. Латвийский телеканал TVnet со ссылкой на МИД Латвии сообщил, что ученого включили в список нежелательных персон, запрет на въезд установлен на неопределенный срок.

В разговоре с РБК Ланьков рассказал, что латвийские власти не указывали причин, по которым внесли его в этот список.

Ланьков не исключил, что в будущем оспорит решение в судебном порядке, но пока, по словам востоковеда, он «настроен на то, чтобы махнуть рукой».

«Латвия — это страна, с которой связаны мои хорошие студенческие и школьные воспоминания. Однако не был я в ней уже около 35 лет и полагаю, что и в следующие 35 лет я тоже как-то смогу обойтись без прогулок по улицам старой Риги и без удивительно вкусной латышской выпечки», — сказал ученый.

Ланьков должен был выступить в Риге с лекцией о Северной Корее, однако 24 февраля его задержали и доставили в иммиграционную службу Латвии. Ученый рассказал, что внесен в черный список, решение о выдворении приняла министр иностранных дел Байба Браже. При этом, указывал Ланьков, никаких объяснений того, почему его «навечно изгнали из Латвии», в показанных ему документах не было. После задержания его выслали в Эстонию.

В разговоре с Радио РБК Ланьков отметил, что «инцидент исчерпан» и латвийские власти, по его мнению, поступили «довольно нелепо и глупо», но добавил: «Как говорится, их проблемы». Ученый также сообщил, что связался с властями Австралии по поводу своего выдворения, поскольку путешествует по Европе с австралийским паспортом, что избавляет его от проблем с визами. При этом он отметил, что, по его мнению, если бы он обратился к российским властям, они так же быстро включились бы в решение вопроса (у Ланькова есть российское и австралийское гражданства).

Ланьков — один из ведущих российских корееведов. Он родился в 1963 году в Санкт-Петербурге. Окончил Восточный факультет ЛГУ (позже — СПбГУ) в 1986 году, затем там же аспирантуру. В 1989–1992 годах Ланьков преподавал в вузе корейский язык и историю Кореи. В 1990-х ученый работал в Южной Корее и Австралии. С 2004 года преподает в сеульском Университете Кунмин.