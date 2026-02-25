Осужденный экс-глава управления Минобороны Тулупов ушел на фронт

Экс-глава управления Минобороны Тулупов еще в 2023 году ушел на фронт из колонии. Он отбывал наказание за взятку и должностные злоупотребления при закупках ПЦР-тестов и ИВЛ для ведомства во время пандемии коронавируса

Фото: Александр Река / ТАСС

Бывший начальник ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» Минобороны Андрей Тулупов, осужденный за взятку, в 2023 году заключил контракт и отправился на военную операцию. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Тулупова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его в 2023 году к 7,5 года заключения.

Экс-глава управления Минобороны был арестован в конце апреля 2021 года и осужден за преступления, совершенные при закупках для военного ведомства медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Дело связано с махинациями при поставках в Минобороны ПЦР-тестов и 350 китайских аппаратов Yuwell YH-730. Общий ущерб, нанесенный Тулуповым, суд оценил в 34 млн руб.

Во время расследования подозреваемый переложил вину на бывшего заместителя гендиректора компании «Главное управление обустройства войск» Ларису Леонтьеву и ее приятеля дизайнера Ферутдина Закирова. По словам Тулупова, оба уговорили его купить не аппараты ИВЛ, а приборы для лечения ночного апноэ, которые нельзя было использовать пациентам с поражением легких.

Леонтьеву и Закирова в феврале 2026-го признали виновными в хищении 400 млн руб. при закупках для Минобороны, они получили по шесть лет заключения. При этом в ходе прений сторон прокуратура просила назначить обоим по восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.