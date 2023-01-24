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«Коммерсантъ» узнал о взятках в Минобороны в период пандемии COVID-19

«Коммерсантъ»: сотрудники Минобороны брали взятки в период пандемии COVID-19
Экс-главу управления имуществом спецпроектов Минобороны приговорили к восьми годам тюрьмы за получение взяток и злоупотребление полномочиями при закупках медицинского оборудования для борьбы с COVID-19
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Басманный районный суд Москвы назначил бывшему главе управления имуществом спецпроектов Минобороны России Андрею Тулупову восемь лет колонии строгого режима за получение взяток и злоупотребление полномочиями, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, он совершил преступления при закупках для министерства медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. В связи с признанием вины дело было рассмотрено в особом порядке.

В сентябре 2020 года главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о махинациях при поставках в Минобороны ПЦР-тестов и китайских портативных дыхательных машин искусственной вентиляции легких Yuwell YH-730.

Дело завели по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, «Центр поддержки бизнеса», «Объединенная экспертная компания «Ампаро», «Центр поддержки бизнеса» и «Салюс» проводили закупки по завышенным ценам через сингапурскую компанию Golden Way Global Solution Ltd и вьетнамскую фирму Visterlo Traiding Company Limited.

Изначально Тулупов, а также гендиректор «Центра поддержки бизнеса» Денис Шульженко и его деловой партнер Александр Петров проходили по делу свидетелями. Однако они стали фигурантами дела в апреле 2021 года. Тулупову инкриминировали два эпизода получения взяток в размере 13 млн руб. и злоупотребление должностными полномочиями.

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Шульженко и Петрову предъявили обвинения в посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК России). Гендиректора «Центра поддержки бизнеса» в конце 2022 года приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Дело Петрова пока рассматривается.

Судебный процесс над Тулуповым начался в октябре 2022 года. Прокурор просил для него восемь с половиной лет строгого режима со штрафом 25 млн руб.

В рамках расследования этого дела суд арестовал замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Ларису Леонтьеву, чья структура являлась еще одним посредником в отношениях между коммерсантами и управлением Тулупова при закупке аппаратов ИВЛ.

Женщине вменяют хищение почти 400 млн руб. Следствие считает, что стоимость каждой из 350 поставленных для госпиталей Минобороны Yuwell YH-730, чья рыночная стоимость составляет около 100 тыс. руб., была завышена в десять раз.

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Минобороны Россия пандемия коронавирус взятки
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