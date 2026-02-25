Обвиняемые в хищении ₽400 млн на ИВЛ для Минобороны получили по шесть лет

Суд признал дизайнера Закирова и экс-замдиректора «Главного военного строительного управления № 4» Леонтьеву виновными в особо крупном мошенничестве. Следствие полагает, что они поставили военному ведомству дешевое медоборудование

Ферутдин Закиров (Фото: Pietro D'Aprano / Getty Images )

Басманный районный суд Москвы признал бывшего первого заместителя директора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Ларису Леонтьеву и дизайнера одежды Ферутдина Закирова виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), проявившемся, как полагает следствие, в хищении 400 млн руб. в период пандемии при закупках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для нужд Минобороны.

Судья Борис Сафарин, рассматривавший дело более полутора лет, назначил подсудимым по шесть лет лишения свободы со штрафами в 700 тыс. руб. каждому, передает корреспондент РБК из зала суда. Осужденных, до приговора находившихся под запретом определенных действий, взяли под стражу в зале суда.

Помимо лишения свободы, суд удовлетворил гражданский иск ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» Минобороны и солидарно взыскал с Закирова и Леонтьевой 393,2 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2020 года Главным военным следственным управлением СКР на основе материалов проверки военной контрразведки ФСБ. Поводом для расследования послужили события весны того же года, когда на фоне распространения коронавирусной инфекции Минобороны в экстренном порядке закупало медицинскую технику. Согласно материалам дела, на тот момент министр обороны Сергей Шойгу поручил ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» обеспечить 16 строящихся быстровозводимых медицинских центров необходимым медоборудованием, в том числе и аппаратами ИВЛ. Содействовать начальнику учреждения Андрею Тулупову в поиске поставщиков и заключении контрактов, как установило следствие, должна была Лариса Леонтьева.

Следствие утверждает, что Леонтьева через знакомых вышла на Ферутдина Закирова, который пообещал организовать поставки оборудования, в том числе китайских аппаратов Yuwell YH-730. Весной 2020 года военное ведомство получило 350 единиц техники, перечислив за них почти 400 млн руб. Однако, как счел Следственный комитет, фактически заказчику были поставлены не аппараты искусственной вентиляции легких, а устройства для лечения синдрома сонного апноэ, которое характеризуется регулярными остановками дыхания во время сна. По оценке следствия, их стоимость была завышена почти в десять раз. Разницу СКР расценил как причиненный государству ущерб.

В ходе прений сторон прокуратура просила назначить каждому из подсудимых по восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб., а также полностью удовлетворить гражданский иск о взыскании ущерба. В свою очередь защита подсудимых настаивала на их полном оправдании, заявляя об отсутствии состава преступления и указывая, что поставленное оборудование соответствовало заявленным характеристикам. Финансовые претензии потерпевшей стороны адвокаты просили оставить без рассмотрения.

Другой фигурант уголовного дела, бывший начальник Управления имуществом специальных проектов Минобороны Андрей Тулупов, был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), а также в получении взяток по другим эпизодам закупок медицинских средств (ч. 6 ст. 290 УК). Его дело выделили в отдельное производство, в январе 2023 года Басманный районный суд в особом порядке приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.