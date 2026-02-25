WSJ узнала о плане Вашингтона обязать банки собирать данные о гражданстве

Белый дом планирует обязать банки США собирать данные о гражданстве клиентов — как новых, так и существующих, пишет WSJ. Для этого может быть издан указ президента. Газета называет это еще одной мерой в борьбе с нелегалами

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность издать президентский указ или предпринять другие действия, чтобы обязать американские банки собирать информацию о гражданстве своих клиентов — как новых, так и уже существующих, сообщили знакомые с вопросом источники The Wall Street Journal.

Газета пишет, что это станет новой мерой в рамках борьбы Вашингтона с нелегальной миграцией. Банки в США обязаны собирать определенную информацию в рамках защиты от отмывания денег и преступлений, часто в их число входят данные паспорта и номер социального страхования. Однако кредитные организации не обязаны делиться этой информацией с властями. Также в США нет запрета на открытие счетов неграждан, подчеркивает WSJ.

Собеседники издания рассказали, что это решение в первую очередь рассматривает министерство финансов. По их словам, обсуждение возможного соответствующего указа президента встревожило банки и подтолкнуло их к «лоббированию» в Минфине. Источники WSJ отметили, что Белый дом рассматривает и другие возможные варианты, кроме указа.

Борьба с нелегальной миграцией стала одним из основных направлений деятельности администрации Трампа на его втором президентском сроке. Еще до инаугурации республиканец пообещал устроить крупнейшую кампанию по депортации нелегалов из США.

Действия сотрудников Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) в ходе рейдов вызвали протесты, в том числе в начале этого года после убийств граждан США. Согласно недавнему опросу, почти 60% американцев считают, что администрация Трампа зашла слишком далеко в кампании по депортации мигрантов.

Кроме того, в конце октября 2025-го президент США утвердил сокращение квоты на прием беженцев со 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в текущем финансовом году (начался в США с 1 октября). Также был запрещен въезд в США гражданам 12 стран.