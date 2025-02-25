В Словакии произошел взрыв во время тестирования гаубицы для Украины

Взрыв в центре испытаний в Словакии произошел во время учений. Dennik пишет, что это была пробная стрельба из новой гаубицы Zuzana 2, которую производят по заказу для Украины. Словакия отказалась от военной помощи Украине в 2023-м

Словацкая самоходная артиллерия Zuzana 2 (Фото: Patress_Photography / Shutterstock)

Взрыв на территории военно-технического испытательного института «Загорье» в западной части Словакии произошел во время учений с гаубицами, сообщил министр обороны Роберт Калиняк, передает Dennik N.

По его словам, точная причина произошедшего пока не известна, к этому могла привести неисправность порохового заряда, боеприпаса или самой гаубицы. Калиняк рассказал, что корпус снаряда, который содержит взрывчатое вещество, остался цел, отметив, что, если бы взорвался он, последствия были бы «гораздо серьезнее». Расследование продолжается.

При взрыве пострадали два техника, их госпитализировали. Тяжело ранен был 55-летний мужчина — он получил травмы поясничного отдела позвоночника и грудной клетки, рассказали спасатели. После медицинской помощи на месте его состояние оценивалось как среднее.

По данным Dennik N, причиной взрыва во время пробной стрельбы могла стать неисправность взрывателя, из-за которого гаубицы Zuzana несколько раз выходили из строя, когда были на вооружении у словацкой армии. Гаубицы Zuzana 2 изготовили недавно; как отмечает издание, госкомпания Konstrukta-Defence производит их на заказ для Украины.

Словакия официально не поставляет оружие Украине с 2023 года, когда в стране сменилось правительство, которое выступает против такой политики. Летом 2024-го Bloomberg писал, что, несмотря на это, словацкие боеприпасы продолжают поступать на Украину. Калиняк заявлял, что Братислава не может контролировать, куда будет направлена продукция после продажи.

«Мы не будем ограничивать производство оборонной продукции, это поддержит валовой внутренний продукт», — сказал он и добавил, что ограничения в этой сфере нанесли бы ущерб интересам Словакии.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и заявляет, что они не изменят исхода конфликта, но лишь затягивают его.