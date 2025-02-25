В Словакии произошел взрыв на объекте Минобороны «Загорье»
Взрыв произошел на территории военно-технического испытательного института «Загорье» в западной части Словакии, в результате пострадали как минимум два человека, сообщило TASR со ссылкой на оперативный центр спасательной медицинской службы, а также на полицию страны.
«На основании звонка на линию экстренной помощи мы направили сегодня после 8:15 утра машину скорой медицинской помощи и вертолет службы экстренной медицинской помощи в Военно-технический и испытательный институт Загорья, где, по первоначальной информации, произошел взрыв», — сказала представитель центра Данка Капакова.
По ее словам, спасатели доставили двоих мужчин в больницы Братиславы. На месте работают пожарные.
Институт «Загорье» является центром разработок и испытаний Министерства обороны Словацкой Республики. С момента своего основания (1923 год) институт занимался испытаниями вооружения и техники сухопутных войск. С образованием Словацкой Республики институт также занялся научно-исследовательской деятельностью по разработке и испытанию оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
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