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Политика ,  
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Франция увидела в резолюции США по Украине победу «закона джунглей»

Совбез ООН принял американскую резолюцию по конфликту Украины и России. Европа пыталась добавить обвиняющие Москву формулировки, но не стала накладывать вето после провала своих попыток
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Если агрессия будет поощряться и победит «закон джунглей», нигде не будет мира и безопасности. Так французский постпред при ООН Николя де Ривьер прокомментировал американский проект резолюции по Украине, принятый Совбезом, передает Financial Times.

В британском постпредстве, в свою очередь, призвали не уравнивать статус Москвы и Киева в конфликте, отмечает издание. Там также заявили о необходимости от лица Совбеза заявить об уважении к международно признанным границам Украины.

Накануне Совбез ООН впервые за три года принял резолюцию в отношении конфликта. Она была составлена США. Несмотря на критику, вето на документ никто не наложил. Десять стран высказывались в поддержку, а пять европейских членов Совбеза воздержались: Великобритания, Франция, Дания, Словения и Греция. В документе упоминается трагическая утрата человеческих жизней и подтверждается, что главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров.

Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов отмечает, что Великобритания и Франция хоть и имеют в Совбезе ООН право вето, все же не захотели его использовать против США. Россия и Китай поддержали инициативу. Как объяснил российский постпред Василий Небензя, «принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт».

Прежде западные страны поддерживали резолюции, в которых упоминалась «агрессия России» и подтверждалась территориальная целостность Украины. В документ, прошедший через Совбез, такие формулировки не попали. Европейские страны предложили поправки к резолюции, но они не были одобрены.

Почему США не стали голосовать в ООН за свою же резолюцию по Украине
Политика
Результаты голосования по проекту резолюции&nbsp;отображаются&nbsp;во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 24 февраля 2025 г.

Когда эту же американскую резолюцию рассматривали в Генассамблее, к ней предложили четыре поправки. Одна была внесена Россией, которая призвала добавить к фразе «незамедлительно прекратить конфликт» слова «в том числе путем устранения его коренных причин».

Три других изменения выдвинули 24 европейских государства: они призвали:

  • заменить слова «конфликт между Российской Федерацией и Украиной» на «полномасштабное вторжение Российской Федерации на Украину»;
  • добавить пункт, который подтверждал бы приверженность членов ООН «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды»;
  • заменить слова «прочный мир между Украиной и Российской Федерацией» на «справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств».

Российская поправка не прошла голосование в Генассамблее — против нее выступила 71 страна (31 выступила за, 59 воздержались). Все европейские поправки были одобрены — за каждую из них выступили 60, 79 и 83 страны соответственно. США проголосовали против всех четырех поправок. За американскую резолюцию с учетом европейских предложений проголосовали 93 страны, восемь высказались против (в их числе Россия), 73 воздержались (в их числе автор изначального проекта США).

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Александр Вучич

«Европейские же делегации, что в ГА ООН, что в СБ, заняли позицию открытого саботажа намечающихся позитивных подвижек в направлении разрешения кризиса. Они попытались насытить текст несбалансированными, политизированными пассажами, которые никак не могут приблизить наступление мира, но нацелены именно на то, чтобы поставить крест на таких перспективах», — заявил Небензя.

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